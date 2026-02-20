Башкирия признана лидером по количеству кластеров и технопарков
Башкортостан признали
лидером в стране по количеству кластеров, а также индустриальных технопарков.
Только на развитие трех площадок направили более миллиарда рублей. Об этом на
заседании совета по развитию промышленности заявил заместитель министра
промышленности и торговли России Иван Куликов.
Также на встрече в
режиме видеоконференцсвязи Радий Хабиров запустил завод в Уфимском районе по
производству гофротары. Его построили за два года, инвестиции составили свыше
миллиарда рублей. Создано 50 рабочих мест. На встрече поднимали вопросы развития
производства в регионе, говорили о проблемах и способах их решения, а также о
мерах поддержки бизнес-сообщества.
Мы в республике
сосредоточились на укреплении инфраструктуры, реализации кластерной политики,
создании готовых индустриальных площадок. Всё это должно работать на то, чтобы
предприятия получали необходимую помощь.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сегодня регион
активно привлекает федеральные меры поддержки в рамках госпрограмм, которые
реализуются по линии Минпромторга. За три года общий объём средств,
направленных в Башкортостан, составил 20 млрд рублей. Благодаря совместной
работе по развитию промышленной инфраструктуры республика сегодня является
одним из ведущих регионов по количеству индустриальных парков и промышленных
технопарков. А по итогам 2025 года Башкортостан вошёл в пятёрку лучших по
уровню развития промышленной кооперации с историческими регионами нашей страны.
Мы и дальше готовы оказывать всестороннюю поддержку инициативам и проектам,
нацеленным на укрепление промышленного потенциала республики.
Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли России
На совещании также
обсудили вопросы повышения производительности труда. Кроме того, эксперты
высоко оценили работу управленческой команды республики по развитию среднего
специального образования. Опыт Башкортостана изучают по всей России.
Вы не просто
сохранили профессиональное образование, но и достаточно активно создаёте
образовательно-производственные кластеры. Очень понравился ваш проект,
связанный с созданием Центра кадровой стажировки, а также инициатива проведения
фестиваля #Дома, акции «Из Башкортостана с любовью». Важно, что молодые люди
чувствуют заботу и после получения профессионального образования остаются в
родной республике. Более 250 предприятий региона приняли участие в организации
экскурсий для 60 тысяч школьников. Также у вас шикарная практика по организации
«Промышленных часов» – руководители предприятий могут обсуждать с главой
региона актуальные вопросы. Благодаря накопленному опыту республики мы в партии
приняли решение, что в новой Народной программе появится отдельный раздел,
который посвящён развитию промышленности и инноваций.
Сергей Морозов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по региональной политике и местному самоуправлению