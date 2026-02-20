Башкирия признана лидером по количеству кластеров и технопарков

Вы не просто сохранили профессиональное образование, но и достаточно активно создаёте образовательно-производственные кластеры. Очень понравился ваш проект, связанный с созданием Центра кадровой стажировки, а также инициатива проведения фестиваля #Дома, акции «Из Башкортостана с любовью». Важно, что молодые люди чувствуют заботу и после получения профессионального образования остаются в родной республике. Более 250 предприятий региона приняли участие в организации экскурсий для 60 тысяч школьников. Также у вас шикарная практика по организации «Промышленных часов» – руководители предприятий могут обсуждать с главой региона актуальные вопросы. Благодаря накопленному опыту республики мы в партии приняли решение, что в новой Народной программе появится отдельный раздел, который посвящён развитию промышленности и инноваций.

Сергей Морозов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по региональной политике и местному самоуправлению