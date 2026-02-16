В Башкирию с рабочим визитом приехала делегация Ташкентской области Узбекистана

Башкортостан и Ташкентская область намерены наладить всеобъемлющее сотрудничество. Перспективы совместных отношений обсудили сегодня в ходе визита иностранной делегации в республику. На встрече с главой региона затронули тему индустриального парка, который планируют возводить в Бекабаде, а также инвестпроекты в сельском хозяйстве и промышленности.

Узбекскую делегацию встретили как старых добрых друзей. За последние три месяца было проведено уже четыре встречи, из них две – в формате ВКС, остальные – очно. В начале декабря Радий Хабиров посещал Узбекистан, теперь гости приехали с ответным визитом. И по традиции перед деловой частью, в дань уважения, возложили цветы к памятнику воинам на Советской площади.

Делегацию Ташкентской области возглавил хоким региона Зойир Мирзаев, который передал самые тёплые пожелания от Президента Узбекистана.

Двусторонние проекты двух республик реализуют в ключевых отраслях экономики. Сейчас Башкортостан участвует в создании технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области, который станет частью более широкого сотрудничества России и Узбекистана. Радий Хабиров поручил рабочей группе подойти к вопросу строительства со всей серьёзностью.

Большая делегация Ташкентской области работает у нас в республике. Те договорённости, которых мы достигли ранее, уже входят в фазу конкретных действий. Учитывая огромный потенциал, который есть в вопросах сотрудничества, нам, конечно, важно их успешно реализовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили также проекты узбекских инвесторов по созданию животноводческого хозяйства в Иглинском районе и медоносного пастбища в Благовещенском. Сотрудничество возможно и в рамках создаваемого в Узбекистане мебельного кластера, а также в сфере пчеловодства.

Партнёрство между регионами строится на прочном фундаменте исторических, культурных и человеческих связей. Глава узбекской делегации предложил провести обмен опытом между врачами и заявил о готовности отправить группу узбекских медиков для повышения квалификации в Башкортостан.

Узбекская делегация работает в Башкортостане уже несколько дней, и по словам Зойира Мирзаева, они смогли открыть для себя республику по-новому, как регион больших возможностей. В этой связи он заявил о необходимости назначить в Уфе своего представителя, а также предложил обоюдное открытие торговых домов, которые будут работать как витрина достижений разных отраслей.

Башкортостан – один из активных региональных проводников российской внешнеэкономической стратегии. Как отмечают эксперты, столь высокие позиции республики во многом заслуга управленческой команды под руководством Радия Хабирова.

Серьёзной вехой в развитии совместных отношений стало участие Башкортостана на форуме «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в прошлом году. В апреле правительственная делегация вновь намерена направиться на международную промышленную выставку.