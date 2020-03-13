Коронавирус в России: все, что нужно знать об опасном вирусе

Новый вирус продолжает бушевать во всем мире. Ситуация о массовом распространении болезни объявлена уже в 100 странах мира. Россию беда также не обошла стороной.

В Италии, например, действует несколько общепринятых правил в связи с карантином. В России пока такого нет. Сегодня мы попытаемся разобраться, в каких городах нашей страны введен карантин, как это работает. И самое главное – что нужно знать каждому из нас об опасном вирусе COVID-19?

Где можно следить за информацией о вирусной ситуации в России?

Единого источника, где можно отслеживать свежие новости о коронавирусе, в нашей стране пока нет. В Москве специалисты сделали горячую линию для всех вопросов. Также при правительстве был создан специальный штаб по борьбе с эпидемией. Именно через него в СМИ попадают последние новости о ситуации.

Почему карантин только в Москве?

Дело в том, что каждый регион самостоятельно устанавливает карантин. Нужно отметить, что такая несогласованность в методах борьбы против коронавируса создает проблемы обществу. Например, если гражданин Италии приедет в Москву, ему обязательно нужно будет самоизолироваться на 2 недели. Но если он приедет в Уфу, скажем так, или в любой другой город России, карантин ему соблюдать не нужно.

Можно ли сдать тест на коронавирус?

Нет. Такие тесты не продаются, их нет даже в частных клиниках. Пройти тест можно будет только по назначению врача. Бесплатно, кстати. Ученые из Новосибирска разработали такой тест, там же разрабатывают и вакцину от вируса. По сообщениям Роспотребнадзора, такие тесты есть во всех регионах РФ. В неделю проводится около 20 000 исследований. Часть тестов из нашей страны отправляют в страны СНГ и Азии. Российская тес-система отличается от зарубежной. По словам наших врачей, российский тест может показать отрицательный результат, даже если вирус есть в образце. Роспотребнадзор утверждает, что наша система надежная. Другие страны, у которых нет своих лабораторий, могут отправлять свои пробы к нам на тестирование.

Можно ли выходить на улицу, если сидишь под карантином?

Да, можно. Но обязательно в медицинской маске, в случае необходимости, и нужно избегать места большого скопления людей. Старайтесь выходить в малолюдное время суток. Также нужно обратить внимание, что ситуация зависит от решения полиции. Известен случай, когда полиция отследила москвича, который вышел вынести мусор, и выписала протокол о правонарушении. Около сотни китайских студентов в Москве были депортированы, потому что не поняли до конца правила карантина и выходили в магазин.

Почему живущих в одном доме не помещают под карантин?

Правила домашнего карантина в Москве касаются только граждан Ирана, Южной Кореи, Испании, Италии, Франции, Германии и Китая. Все остальные, даже если живут с человеком под наблюдением, могут спокойно выходить из дома. В Мосгорздраве считают, что это не опасно. В горячей линии по коронавирусу пояснили это так: если человек под карантином живет не один, он должен «ходить по дому в маске, использовать индивидуальную посуду, часто мыть руки, пользоваться кожными антисептиками, проветривать помещение, не есть чипсы и орешки из общей посуды». В случае каких-то осложнений нужно сразу вызывать медиков.

Каковы условия карантина для туристов?

5 марта этого года по указу от мэра Москвы, были отправлены на двухнедельный карантин все (включая иностранцев), кто посещал семь вышеперечисленных стран. Эти правила не касались дипломатов, сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и лиц, которые прибыли в Москву в составе официальных делегаций.

Даже если вернувшиеся из заграницы российские туристы живут не в Москве, но именно там у них обнаружат вирус, их отправят в московскую инфекционную больницу. Отказ грозит штрафом и уголовной ответственностью. А если приехавших никто не уведомлял о карантине, они сами должны сообщить о своем прибытии по горячей линии. Затем нужно две недели сидеть дома и ни с кем не контактировать. Если иностранец приехал в Россию по работе, он также может попросить себе больничный лист.

Как быть, если турист приехал сначала в любой город России, а только потом в столицу? Нужно ли соблюдать карантин? Если да, то сколько?

Специалисты отвечают на это так: нужно вычесть из 14 дней время, которое вы провели не в Москве. Оставшиеся дни нужно сидеть дома. А если есть необходимость срочно уехать из страны раньше, чем закончится карантин, сделать это можно без проблем. Нужно только надеть маску.

Можно ли провести карантин в отеле?