В Роспотребнадзоре рассказали, как хорошо высыпаться

Сегодня, 13 марта, отмечается Всемирный день сна. В честь этого события специалисты в Роспотребнадзоре рассказали, как улучшить свой сон. Подробную информацию можно прочитать на сайте ведомства.

В первую очередь нужно регулировать режим сна. Примерно за четыре часа до отхода ко сну нужно отказаться от сладкой, острой, тяжелой еды. За шесть часов – от кофеина.

Также эксперты рекомендуют регулярно заниматься физической активностью, позаботиться об удобном постельном белье и комфортной температуре в комнате. Перед сном лучше отказаться от телевизора и убрать гаджеты.