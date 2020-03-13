Продукцию Башкирии высоко оценили на международной выставке

С 11 по 13 марта Казахстан принимает у себя гостей на 15-ой Международной специализированной сельскохозяйственной выставке AgriTek&FarmTek Astana 2020. На выставке представили свою продукцию и делегация компаний из Башкирии. Участвовать в таком масштабном проекте предприниматели из РБ смогли благодаря региональному проекту «Развитие экспорта в РБ» и национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», который утвердил Владимир Путин.

Делегация из Башкирии представила на выставке совместный стенд с демонстрацией высокотехнологичного корма, биопрепаратов, минеральных удобрений и даже сельхозтехнику и оборудование. В первый день башкирские предприниматели провели более 50 переговоров с представителями таких стран, как Казахстан, Турция и Германия. В рамках договора между странами было достигнуто соглашение на поставку продукции для свиноводства, птицеводства и животноводства.