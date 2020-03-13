«Вчера отвезли заявление, а спустя сутки горит»: выяснились странные обстоятельства пожара в центре Уфы

Этим вечером в Уфе загорелся дом Бухартовских на Аксакова, 48. Пламя было настолько сильным, что пожарным пришлось перекрыть и обесточить улицу. Мы выяснили, что предшествовало возгоранию памятника культурного наследия.

Многие уфимцы знают историю этого дома практически наизусть. Усадьба Бухартовских была построена в 1903 году. В ней жил Генрих Бухартовский, который был уфимским полицмейстером (ныне это министр внутренних дел). Бухартовский - личность легендарная для истории башкирского сыска. Он основал дактилоскопическую службу республики и Парк народной трезвости (ныне парк Якутова), а также собирал деньги на строительство оперного театра в Уфе.

Здание загорелось этим вечером. Пламя распространилось стремительно, дом вспыхнул словно спичка. На место происшествия приехали более 30 пожарных, которые начали тушить не только памятник культурного наследия, но и защищать стоящие рядом дома от возможного возгорания. В городе дул сильный ветер, была большая вероятность, что пламя перебросится на соседние строения.

Редакция bash.news восстановила картину этого вечера и выяснила, как начался пожар. Очевидцы утверждают, что горение началось с пристройки со стороны веранды. Полчаса огонь тлел, после чего одномоментно начался пожар.

Более того, на следующей неделе на территории здания члены Совета по правам человека при Главе Башкирии должны были провести субботник. Однако по странному стечению обстоятельств дом загорелся спустя сутки после обращения в мэрию.

Об этом рассказала член СПЧ Эльза Маулимшина, которая приехала на место происшествия.

Вчера мы отвезли от имени Совета по правам человека заявление мэру Уфы с просьбой дать нам на следующей неделе перечень необходимого инвентаря для проведения субботника. И спустя сутки памятник горит. Всего лишь сутки прошло с момента, когда Совет по правам человека уведомил мэра, что мы собираемся провести субботник. Эльза Маулимшина, член СПЧ при Главе Башкирии

У Дома Бухартовских должно было быть большое будущее. Члены СПЧ смогли найти для него инвестора. Старое здание могло заиграть новыми красками.

У памятника имеются инвесторы, несколько богатых, которые готовы были отреставрировать его. Тем не менее администрация на аукцион его так и не выставила. То есть имеются инвесторы, готовые открыть детскую школу танца, а возможности отреставрировать не давали. Год назад я неоднократно организовывала там субботники. На свои деньги мы заколачивали окна, чтобы третьи лица не могли туда заходить. На свои деньги делали надписи, говорящие о том, что это памятник архитектуры. Эльза Маулимшина, член СПЧ при Главе Башкирии