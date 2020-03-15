В Москве с аншлагом прошла премьера «Аттилы» в постановке Ильдара Абдразакова

Вернулись на сцену Большого театра спустя 65 лет. В Москве с аншлагом представили оперу «Аттила» Джузеппе Верди в постановке Ильдара Абдразакова. Для народного артиста Башкортостана это первый режиссёрский опыт, а для башкирской труппы –возвращение на историческую сцену.

Один из самых величественных театров. Эти стены, как и зрители, видели постановки выдающихся режиссеров, слышали голоса талантливейших оперных певцов. И вот публика заняла свои места, чтобы увидеть башкирских артистов. В зале гаснет свет.

На самом деле великий правитель гуннов – Аттила – воинственный и грозный, покоривший сотни племен. А здесь – взявшийся за сердца искушенной московской публики.

Ильдар Абдразаков неслучайно выбрал оперу «Аттила» своей дебютной режиссерской работой. «Ла Скала», «Метрополитен опера» и другие мировые сцены – в разных постановках он исполнил её порядка 150 раз.

Я даже никогда не мечтал, что я когда-то буду что-то ставить. Уже не говоря о том, что мой спектакль из Уфы приедет на историческую сцену Большого театра. Ильдар Абдразаков, народный артист Республики Башкортостан, режиссёр-постановщик оперы «Аттила»

Пожалуй, больше остальных за дебютную работу Ильдара Абдразакова переживал его родной брат Аскар. Худрук Башкирского театра оперы и балета вместе с главным солистом проживал эту постановку, волнуясь не меньше тех, кто был на сцене.

Нашими голосами, безусловно. Самое главное, что это стиль, это стиль Верде, это потрясающие костюмы, это великолепный хор. Прекрасный оркестр и, конечно же, дирижёр. Это традиционный спектакль, исторический. И нам хочется людям показать красоту оперы. Аскар Абдразаков, художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Республики Башкортостан

Зрителей впечатлили не только голоса, но и костюмы артистов. Несмотря на кажущуюся громоздкость, ткани легкие и комфортные. Работу художника оценил и сам постановщик. В прошлом году Башкирский государственный театр оперы и балета представил московским зрителям оперу «Фауст» но на новой сцене Большого театра. А вот на главной, исторической последний раз республиканская труппа блистала в далёком 1955 году. И что скрывать, если в признанном во всем мире Ильдаре Абдразакове зрители не сомневались, то к уфимским артистам московская публика до начала постановки относилась в чем-то слегка предвзято.

На удивление, казалось бы, Уфа и для Большого театра. Как будто бы немного опасались, что как-то провинциально будет. Но нет. И хор, и солисты уфимские на очень высоком уровне и замечательно справляются с непростой после реконструкции акустикой Большого театра. Гастроли удались. Если получится еще что-то привезти, было бы замечательно. Василий Ефимов, солист московского театра «Геликон-опера»

Это очень большая проблема – найти солистов, воспитать солистов, удержать. У вас было несколько прекрасных голосов. Я в целом сказала музыкальная работа, не только оркестра. Это очень качественный музыкальный спектакль. Я действительно поздравляю. Ирина Черноморова, руководитель перспективного планирования Большого театра, театральный критик

Это самая масштабная постановка в истории Башкирского театра оперы и балета. Спектакль вошел в лонглист театральной Премии «Золотая Маска».

Для труппы нашего театра это одна из самых высоких почестей. Огромная честь – выступать на самой прославленной сцене нашей страны. Это и признание со стороны нашего культурного сообщества роли, значения и высокого мастерства артистов из Башкортостана Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но одними из самых счастливых в этот вечер были те, кого критики пока еще не оценивают – юные артисты уфимской детской студии. Если для взрослой труппы Большой театр это нечто особенное, важная веха, то для них всё это, словно сказка. Как на сцене, так и за кулисами.

– Мне запомнилось, какой это театр красивый и очень доброжелательный.

Почти в таком же восторге, но уже от башкирской постановки были и зрители. А публика именитая...

Я в восторге от этой оперы, я слышу ее впервые. Она для меня стала, говоря современным языком, как детектив. Я ушла полностью в музыку, исполнение, сюжет. Верди прекрасен, но его надо донести, а это не всякий может. Арина Шарапова, телеведущая