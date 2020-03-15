В Москве с аншлагом прошла премьера «Аттилы» в постановке Ильдара Абдразакова

Вернулись на сцену Большого театра спустя 65 лет. В Москве с аншлагом представили оперу «Аттила» Джузеппе Верди в постановке Ильдара Абдразакова. Для народного артиста Башкортостана это первый режиссёрский опыт, а для башкирской труппы –возвращение на историческую сцену.
Один из самых величественных театров. Эти стены, как и зрители, видели постановки выдающихся режиссеров, слышали голоса талантливейших оперных певцов. И вот публика заняла свои места, чтобы увидеть башкирских артистов. В зале гаснет свет.
На самом деле великий правитель гуннов – Аттила – воинственный и грозный, покоривший сотни племен. А здесь – взявшийся за сердца искушенной московской публики.
Ильдар Абдразаков неслучайно выбрал оперу «Аттила» своей дебютной режиссерской работой. «Ла Скала», «Метрополитен опера» и другие мировые сцены – в разных постановках он исполнил её порядка 150 раз.
Пожалуй, больше остальных за дебютную работу Ильдара Абдразакова переживал его родной брат Аскар. Худрук Башкирского театра оперы и балета вместе с главным солистом проживал эту постановку, волнуясь не меньше тех, кто был на сцене.
Зрителей впечатлили не только голоса, но и костюмы артистов. Несмотря на кажущуюся громоздкость, ткани легкие и комфортные. Работу художника оценил и сам постановщик. В прошлом году Башкирский государственный театр оперы и балета представил московским зрителям оперу «Фауст» но на новой сцене Большого театра. А вот на главной, исторической последний раз республиканская труппа блистала в далёком 1955 году. И что скрывать, если в признанном во всем мире Ильдаре Абдразакове зрители не сомневались, то к уфимским артистам московская публика до начала постановки относилась в чем-то слегка предвзято.
Это самая масштабная постановка в истории Башкирского театра оперы и балета. Спектакль вошел в лонглист театральной Премии «Золотая Маска».
Но одними из самых счастливых в этот вечер были те, кого критики пока еще не оценивают – юные артисты уфимской детской студии. Если для взрослой труппы Большой театр это нечто особенное, важная веха, то для них всё это, словно сказка. Как на сцене, так и за кулисами.
– Мне запомнилось, какой это театр красивый и очень доброжелательный.
Почти в таком же восторге, но уже от башкирской постановки были и зрители. А публика именитая...
Покорить зрителей классической традиционной постановкой куда сложнее, чем экспериментальной. Донести и удивить тем, что уже не раз ставили на театральных подмостках во всем мире. И о том, удалось это или нет, говорят не слова критиков.