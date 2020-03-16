В Башкирии открылась современная детская поликлиника

Радует и то, что интерьер здесь выполнен в нежных тонах, установлена удобная мебель. Конечно, в новом просторном корпусе чувствуют себя значительно комфортнее не только пациенты, но и врачи. Для маленьких пациентов начал свою работу дневной стационар, появилась игровая комната, комната для кормления. Всего к поликлинике прикреплено 12 469 человек детского населения, их них до года - 458 детей.