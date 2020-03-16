В Башкирии открылась современная детская поликлиника

В городе Дюртюли прошло торжественное открытие нового медицинского учреждения. Теперь более 12 тысяч детей смогут получать качественное и современное медицинское обслуживание в поликлинике. Стоимость больницы оценивается в 300 млн рублей, 198 из которых на строительство направила республика.
Ранее горожанам приходилось ходить в тесную поликлинику, которая располагалась на первых этажах жилого дома. Теперь же их ждет большая и светлая четырехэтажная больница, оборудованная новейшими технологиями. Построена она была в короткие сроки – всего за два года.
Поликлинику удалось построить благодаря федеральной программе «Развитие детского здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В министерстве здравоохранения республики рассказали, что четырехэтажное здание поликлиники площадью более 6524 квадратных метров строили почти два года. В новом здании соблюдены условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями: наружные лестницы входов дублируются пандусами, на каждом этаже имеются санитарные узлы для данной категории детей.
Радует и то, что интерьер здесь выполнен в нежных тонах, установлена удобная мебель. Конечно, в новом просторном корпусе чувствуют себя значительно комфортнее не только пациенты, но и врачи. Для маленьких пациентов начал свою работу дневной стационар, появилась игровая комната, комната для кормления. Всего к поликлинике прикреплено 12 469 человек детского населения, их них до года - 458 детей.
Как поясняет пресс-служба Минздрава РБ, на первом этаже расположены вестибюль с регистратурой, помещения неотложной медицинской помощи, кабинеты рентгена и травматолога. На втором этаже расположены кабинеты педиатров. На третьем этаже размещено консультативно-диагностическое отделение, на четвертом — диагностические лаборатории, зал лечебной физкультуры и конференц-зал на 40 мест. В подвальном этаже располагаются технические помещения и гардеробы персонала поликлиники.
На своей странице в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров написал про новую поликлинику в Дюртюлях: «Тут просторные, светлые кабинеты, есть игровая комната, дневной стационар. Что немаловажно, в поликлинике раздельные входы для температурящих пациентов, чтобы не заражать других деток. Это обязательное требование для современного медучреждения».
Также руководитель республики отметил, что в этом году в Дюртюли приедут на работу два молодых педиатра – выпускника БГМУ. В качестве поддержки каждый из них получит по 1 миллиону рублей. Радий Хабиров подчеркнул, что проблема нехватки врачей существует не только в Дюртюлях, но последовательно решается. «С появлением в наших городах современных медицинских центров желающих работать в них становится больше», – подчеркнул Радий Хабиров.
Глава региона также напомнил, что ранее после капремонта обновлённое здание детской поликлиники открылось в Октябрьском. А в Демском районе Уфы уже в этом году планируют начать строить современный детский больничный городок с поликлиникой и стационаром.