В Полпредстве Башкирии в Москве открылась выставка «Единство ради Победы»

В Москве заработала необычная выставка «Единство ради Победы». Молодежная палата Пресненского района и Полпредство Башкортостана смогли объединить историю и нейросети. Экспозиция рассказывает о башкирских воинах, защитивших столицу в 1941-м, и главном герое – генерале Минигали Шаймуратове.

Но посетителей ждет сюрприз: с помощью искусственного интеллекта образы героев «ожили». Достаточно навести камеру на QR-код рядом с портретом, и экран покажет видеоматериалы о боевом пути солдат. Окунуться в прошлое и услышать голос истории можно будет в Полпредстве до середины марта.