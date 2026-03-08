В Башкирии открылась 12-я полилингвальная школа

Начало года выдалось богатым на открытия. Речь не только о поликлиниках, которые с завидной регулярностью появляются в том или ином уголке республики, но и об образовательных учреждениях. Сначала в Уфе, а затем и в Абзелиловском районе. В селе Аскарово распахнула двери новая школа. Её построили по нацпроекту «Демография». Она стала 12-й полилингвальной в республике. Учреждение назвали «Хазина», что в переводе с башкирского означает «сокровище».
Еще недавно детишкам из микрорайона «Восточный», чтобы попасть на уроки, приходилось добираться до переполненной гимназии через все село. А сегодня для них распахнула двери новая школа уже шаговой доступности.
Оснащение кабинетов оценили и учителя, которым есть с чем сравнить.
Новое образовательное учреждение поможет решить многолетнюю проблему. Существующие в райцентре школа и гимназия переполнены. В каждой училось едва ли не вдвое больше детей от проектной мощности. Теперь 600 учеников возьмет на себя «Хазина».
Открывая новый объект, глава республики поздравил школьников и пожелал успехов в учебе. «Хазина» – это целый образовательный комплекс. Еще 1,5 года назад при нем открылся детский сад с ясельной группой, который сегодня посещают более 170 малышей.
Из уютных групп малыши плавно перейдут в мир больших открытий. Создали все условия: при учреждении заработала школа искусств с просторными хореографическим и музыкальным залами, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. В оборудованных кабинетах технологии мальчиков приучают к труду, а девочек – к домоводству.
Главная гордость «Хазины» – языки. Четыре лингафонных кабинета – таких нет больше ни в одной школе района. В профессиональных наушниках ребята учатся воспринимать информацию на иностранных языках и воспроизводить ее без ошибок. В школе углубленно изучают башкирский и английский. В планах – китайский и арабский. В самом Аскарово уже есть будущие преподаватели, которые готовы обучать восточным языкам.
Проект республиканского уровня. Первые полилингвальные школы открылись в 2019 году в Уфе. Сегодня они успешно работают в Баймакском, Мишкинском, Учалинском, Татышлинском, Хайбуллинском районах, Нефтекамске, Стерлитамаке и Сибае. Для педагогов предусмотрели стимулирующие надбавки, а лучшие практики быстро распространились по региону. К 2030 году количество таких учреждений должно вырасти до 16. Новые школы появятся в Ишимбае, Аскинском и Белорецком районах.
С начала года это уже второй образовательный объект, который открыли в республике. В непростых условиях правительству удалось возвести и самую большую школу в ПФО на 2200 мест – в уфимском Кузнецовском затоне. В новом здании – 96 кабинетов, четыре спортзала и не только. На базе учреждения создали профильные – медицинский и предпринимательские классы, а также пространства профессий будущего. К новому учебному году откроется ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра.
Полным ходом идет строительство и по другим нацпроектам. В столице появится республиканский математический лицей-интернат на 360 мест с возможностью проживания 250 человек. Комплекс будет состоять из пяти блоков.
Помимо этого, вторую жизнь дают уже существующим школам. До конца года 41 учреждение заработает после капремонта. Башкортостан вошел в пятерку лидеров в стране по завершению работ к началу учебного года. Все это влияет на повышение качества образования. В прошлом году 159 выпускников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Впервые были 300-балльники. Регион и здесь задал планку, показав: инвестиции в качественное образование сегодня – это новые победы и открытия завтра.