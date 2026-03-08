В Башкирии открылась 12-я полилингвальная школа

Начало года выдалось богатым на открытия. Речь не только о поликлиниках, которые с завидной регулярностью появляются в том или ином уголке республики, но и об образовательных учреждениях. Сначала в Уфе, а затем и в Абзелиловском районе. В селе Аскарово распахнула двери новая школа. Её построили по нацпроекту «Демография». Она стала 12-й полилингвальной в республике. Учреждение назвали «Хазина», что в переводе с башкирского означает «сокровище».

Еще недавно детишкам из микрорайона «Восточный», чтобы попасть на уроки, приходилось добираться до переполненной гимназии через все село. А сегодня для них распахнула двери новая школа уже шаговой доступности.

Я учился до этого в гимназии, мне кажется, что в новой школе немного получше. Мне больше всего нравится наш класс, актовый зал и столовая, потому что тут все такое современное. Данил Сибаев, ученик 4 класса многопрофильной школы «Хазина» с. Аскарово

Оснащение кабинетов оценили и учителя, которым есть с чем сравнить.

Экраны появились, мультимедиа, проектор, принтер, компьютер. Это для нас тоже очень хорошо, так как при работе как учителя мы постоянно же работаем с бумагами. Я как учитель башкирского языка (это мой родной язык) мечтаю, хочу, чтобы наши дети всегда любили свой родной язык, говорили и наш язык всегда оставался и не забывался. Ильгиз Истамгалин, учитель начальных классов и башкирского языка многопрофильной школы «Хазина» с. Аскарово

Новое образовательное учреждение поможет решить многолетнюю проблему. Существующие в райцентре школа и гимназия переполнены. В каждой училось едва ли не вдвое больше детей от проектной мощности. Теперь 600 учеников возьмет на себя «Хазина».

Открывая новый объект, глава республики поздравил школьников и пожелал успехов в учебе. «Хазина» – это целый образовательный комплекс. Еще 1,5 года назад при нем открылся детский сад с ясельной группой, который сегодня посещают более 170 малышей.

Село Аскарово с каждым годом все больше растет, естественно, и детский сад, в котором нуждаемся. У нас есть компенсирующая группа, там у нас дети с ОВЗ воспитываются. В этой группе работают дефектологи, логопеды, психологи и, конечно же, воспитатели. У нас в многопрофильной школе языков будет больше, поэтому английский язык начинают изучать еще в детском саду, намного проще будет детям. Гульнафис Асадуллина, старший воспитатель детского сада многопрофильной школы «Хазина» с. Аскарово

Из уютных групп малыши плавно перейдут в мир больших открытий. Создали все условия: при учреждении заработала школа искусств с просторными хореографическим и музыкальным залами, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. В оборудованных кабинетах технологии мальчиков приучают к труду, а девочек – к домоводству.

Главная гордость «Хазины» – языки. Четыре лингафонных кабинета – таких нет больше ни в одной школе района. В профессиональных наушниках ребята учатся воспринимать информацию на иностранных языках и воспроизводить ее без ошибок. В школе углубленно изучают башкирский и английский. В планах – китайский и арабский. В самом Аскарово уже есть будущие преподаватели, которые готовы обучать восточным языкам.

Проект республиканского уровня. Первые полилингвальные школы открылись в 2019 году в Уфе. Сегодня они успешно работают в Баймакском, Мишкинском, Учалинском, Татышлинском, Хайбуллинском районах, Нефтекамске, Стерлитамаке и Сибае. Для педагогов предусмотрели стимулирующие надбавки, а лучшие практики быстро распространились по региону. К 2030 году количество таких учреждений должно вырасти до 16. Новые школы появятся в Ишимбае, Аскинском и Белорецком районах.

С начала года это уже второй образовательный объект, который открыли в республике. В непростых условиях правительству удалось возвести и самую большую школу в ПФО на 2200 мест – в уфимском Кузнецовском затоне. В новом здании – 96 кабинетов, четыре спортзала и не только. На базе учреждения создали профильные – медицинский и предпринимательские классы, а также пространства профессий будущего. К новому учебному году откроется ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра.

Полным ходом идет строительство и по другим нацпроектам. В столице появится республиканский математический лицей-интернат на 360 мест с возможностью проживания 250 человек. Комплекс будет состоять из пяти блоков.

Монолитных и отделочных работ много, инженерных коммуникаций много. На данный момент работают 25 человек, будем ещё прибавлять, срок сдачи – декабрь 2027 года. Олег Гараев, прораб