В Башкирии будут ежедневно проводить брифинги по коронавирусу

Сразу после утреннего оперативного совещания по поручению Радия Хабирова министр здравоохранения республики Максим Забелин провёл брифинг. Главной темой стала готовность ведомства оперативно отреагировать на возможные случаи заболевания инфекцией.

Больницы и медперсонал готовы принять больных, если они появятся. Решается вопрос нехватки медицинских масок для населения. Партия из 100 тысяч штук уже заказана. Скоро они появятся в аптеках. Все вопросы о коронавирусе жители могут задать по круглосуточному телефону горячей линии Минздрава: 286-58-27.

По решению Главы Башкирии Министерство здравоохранения будет проводить ежедневные брифинги по будням два раза в день: в 9:00 и в 20:00. Брифинги будут проходить на территории Минздрава. Туда будут приглашены представители СМИ. Все остальные желающие будут следить за проведением брифингов в прямой онлайн-трансляции на YouTube-канале.  

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан