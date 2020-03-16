В Башкирии будут ежедневно проводить брифинги по коронавирусу

По решению Главы Башкирии Министерство здравоохранения будет проводить ежедневные брифинги по будням два раза в день: в 9:00 и в 20:00. Брифинги будут проходить на территории Минздрава. Туда будут приглашены представители СМИ. Все остальные желающие будут следить за проведением брифингов в прямой онлайн-трансляции на YouTube-канале.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан