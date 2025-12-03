В Башкирии проходит неделя борьбы со СПИДом

В Башкортостане проходит неделя борьбы со СПИДом. ВИЧ – это коварная инфекция, которая долгое время может и не проявлять себя. Вирус постепенно разрушает иммунную систему. И самая острая его стадия – это СПИД. Но современная медицина позволяет вести полноценный образ жизни, строить отношения и даже рожать здоровых детей.

Таких историй, как у Фаи, тысячи. Но тогда, 15 лет назад, ей казалось, что она один на один со своим диагнозом. А впереди исход как в припеве известной песни. Фая никогда не употребляла наркотиков, не вела разгульный образ жизни. ВИЧ ей передал супруг.

Таких называют ВИЧ-диссиденты, и исход у них один. Болезнь переходит в стадию СПИД, а дальше смерть. Так произошло и с мужем Фаи. Но больше, чем за себя, девушка боялась за своего ребёнка.

На тот момент Фая уже глубоко погрузилась в тему вируса иммунодефицита человека. Принимала антиретровирусную терапию. Это то, что позволяет людям с диагнозом вести обычный образ жизни. Терапия подавляет размножение вируса.

Сейчас Фая работает в общественной организации «Позитивная среда». Они занимаются профилактикой, тестированием, психологической помощью. Один из проектов организации – «Позитивные мамы». Поддержка женщин с ВИЧ. Анну Фая понимает отлично. Их ситуации схожи. Муж также не сообщил о своём диагнозе и отвергал терапию. О том, что она заразилась, девушка узнала, уже будучи беременной. И первая мысль – сделать аборт.

Врачи объяснили, что если следовать указаниям, принимать медикаменты, есть все шансы, что вирус ребёнку не передастся.

С мужем Анна разошлась вскоре после рождения ребёнка. Поддержку нашла здесь, в «Позитивной среде», где есть точно такие же мамы. Нередко человек даже не подозревает, что столкнулся с ВИЧ. Но жить с диагнозом сегодня можно, говорят врачи.