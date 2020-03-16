В WhatsApp распространяют фейки о больных коронавирусом в Башкирии

Жителей Башкирии взбудоражила информация о нескольких больных коронавирусом в Башкирии. Информации распространяется самым "модным" нынче способом - аудиосообщением в WhatsApp. Редакция bash.news призывает граждан не верить фейкам, а следить за информацией от Минздрава Башкирии.

В популярном мессенджере жители Башкирии стали получать зловещее послание. История классическая, похожая не недавнюю истерию со стаей волков, которую видели не то в Бурзянском районе, не то на Алтае. Аудиофайл идет всего 39 секунд. За это время мужской голос успевает сообщить несколько страшных новостей.

Так, например, по информации неизвестного в Уфу прилетел самолет из Таиланда, на котором обнаружили больного коронавирусной инфекцией пассажира. При этом заболевание якобы подтвердилось, человека изолировали, но вот на том рейсе было как минимум три жителя Стерлитамака, а значит "все они по-любому больны". Именно на этой тройке неизвестных и делается акцент.

Наша редакция предупреждает: не верьте различных слухам и фейковым вбросам, особенно в WhatsApp. На сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса в Башкирии нет. Об этом также сегодня на оперативном совещании рассказал и Глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, что руководитель региона прямо во время заседания подписал список временных ограничительных мер в связи с профилактикой коронавируса. При этом тех, кто рассылает подобную непроверенную информацию, будут жестко наказывать. На случай возможного заражения есть четкий план: в Башкирии за несколько месяцев возведут инфекционную больницу.

Ограничения коснулись и сферы образования. В России решили перенести "Тотальный диктант", а школьники Башкирии в ближайшее время будут закрыты на занятиях в одном кабинете.