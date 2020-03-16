Новая инфекционка и отмена мероприятий: в Башкирии усилят меры по профилактике коронавируса

В Уфе за три месяца построят быстровозводимую инфекционную больницу. Такая срочность связана с угрозой распространения коронавируса. Из уфимского аэропорта отменены международные рейсы в Вену, Баку и на Гоа.
Правительство решает вопрос с дефицитом в аптеках медицинских масок. Какие еще приняты меры по снижению риска распространения инфекции?
Главная оперативка недели началась не с региональной, а с мировой повестки дня. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. И хотя в Башкортостане подтверждённых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, распоряжением Радия Хабирова отменены культурные, спортивные и деловые мероприятия с общим количеством участников свыше одной тысячи человек, а также с участием иностранцев.
В связи с закрытием границ ряда государств и отменой авиасообщения Глава Башкирии поручил Госкомтрансу оказать содействие жителям региона, которые испытывают сложности с возвращением домой. А тем, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Ирана и ряда европейских стран рекомендована двухнедельная домашняя изоляция. При первых признаках инфекционного заболевания – температуре и сухом кашле – следует вызвать врача на дом. Чтобы снизить риск распространения коронавируса, стоит отложить зарубежные командировки, и даже в некоторые российские регионы. Меры предосторожности приняты в образовательных учреждениях. Под присмотром медработников дети учатся в одном кабинете. Весенние каникулы могут продлить.
В Уфе построят новое здание инфекционной больницы, причём в рекордно короткие сроки. Радий Хабиров дал поручение завершить строительство в течение трёх месяцев.
Пять тысяч жителей Башкортостана прошли медицинское обследование в ходе акции «Зимний десант». Программа «Здоровая республика – здоровый регион» будет продолжена. С мая по октябрь врачебные бригады выедут по шести маршрутам: Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому, Белорецкому, Дуванскому и Уфимскому. Особое внимание при этом уделят ветеранам Великой Отечественной войны.
На оперативке Радий Хабиров вновь озвучил тему ремонта дорог. Жалобы на ямы и колдобины лидируют среди остальных, которые фиксирует система «Инцидент-менеджмент». Глава республики также напомнил, что так называемые бизнес-шерифы не везде ещё стали помощниками предпринимателей. Недочеты должны быть устранены к следующему общему совещанию через три месяца. А вот на установление причины пожара в усадьбе Бухартовских на улице Аксакова в Уфе, который произошёл 13 марта, времени выделено меньше.
Дальнейшую судьбу здания определит межведомственная комиссия. Пока же ясно одно – никакой новостройки на этом месте не будет, городу поручено сохранить то, что ещё можно восстановить.