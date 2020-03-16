Новая инфекционка и отмена мероприятий: в Башкирии усилят меры по профилактике коронавируса

В Уфе за три месяца построят быстровозводимую инфекционную больницу. Такая срочность связана с угрозой распространения коронавируса. Из уфимского аэропорта отменены международные рейсы в Вену, Баку и на Гоа.

Правительство решает вопрос с дефицитом в аптеках медицинских масок. Какие еще приняты меры по снижению риска распространения инфекции?

Главная оперативка недели началась не с региональной, а с мировой повестки дня. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. И хотя в Башкортостане подтверждённых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, распоряжением Радия Хабирова отменены культурные, спортивные и деловые мероприятия с общим количеством участников свыше одной тысячи человек, а также с участием иностранцев.

В связи с закрытием границ ряда государств и отменой авиасообщения Глава Башкирии поручил Госкомтрансу оказать содействие жителям региона, которые испытывают сложности с возвращением домой. А тем, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Ирана и ряда европейских стран рекомендована двухнедельная домашняя изоляция. При первых признаках инфекционного заболевания – температуре и сухом кашле – следует вызвать врача на дом. Чтобы снизить риск распространения коронавируса, стоит отложить зарубежные командировки, и даже в некоторые российские регионы. Меры предосторожности приняты в образовательных учреждениях. Под присмотром медработников дети учатся в одном кабинете. Весенние каникулы могут продлить.

Я поручаю Министерству образования совместно с Министерством здравоохранения и общественными организациями внести мне предложения. По мере необходимости мы можем продлить каникулы. Можем на неделю, а если надо и больше. Поэтому мне нужно обоснованное решение, которое на ваш взгляд может быть полезным в данной ситуации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Уфе построят новое здание инфекционной больницы, причём в рекордно короткие сроки. Радий Хабиров дал поручение завершить строительство в течение трёх месяцев.

Ожидается, что пик в РФ будет в начале или середине лета. И, конечно, это может отразиться и на нашей республике. Поэтому за несколько месяцев мы планируем построить больницу. И в последующем она у нас будет постоянно работать. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Пять тысяч жителей Башкортостана прошли медицинское обследование в ходе акции «Зимний десант». Программа «Здоровая республика – здоровый регион» будет продолжена. С мая по октябрь врачебные бригады выедут по шести маршрутам: Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому, Белорецкому, Дуванскому и Уфимскому. Особое внимание при этом уделят ветеранам Великой Отечественной войны.

Здесь будут выезжать и техника, наши поезда здоровья, в состав которых входит флюрограф, маммограф, центр здоровья, передвижные комплексы от кардиоцентра, стоматологической республиканской поликлиники, передвижные ФАПы, которые будут укомплектованы узкими специалистами. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

На оперативке Радий Хабиров вновь озвучил тему ремонта дорог. Жалобы на ямы и колдобины лидируют среди остальных, которые фиксирует система «Инцидент-менеджмент». Глава республики также напомнил, что так называемые бизнес-шерифы не везде ещё стали помощниками предпринимателей. Недочеты должны быть устранены к следующему общему совещанию через три месяца. А вот на установление причины пожара в усадьбе Бухартовских на улице Аксакова в Уфе, который произошёл 13 марта, времени выделено меньше.

Вот я это публично официально громко заявляю. Если у каких-то деятелей были мысли, что они его потихоньку его кончают и что-то построят…Пока я сижу в этом кресле, я не позволю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан