В Башкирии прошли мероприятия в честь Дня героев Отечества

Реабилитация, трудоустройство и поддержка семей – это ключевые задачи, которые ставят перед собой власти региона в деле помощи участникам СВО. Об этом говорили на итоговом в этом году заседании Ассоциации ветеранов спецоперации под руководством Радия Хабирова. Мероприятие прошло в рамках республиканского форума «Служу Отечеству», на котором, по сути, подвели итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей в Республике Башкортостан. Символично, что событие состоялось 9 декабря, в День героев. О том, как власти не словом, а делом исполняют все ранее обозначенные обязательства, – в нашем сюжете.

Артём Курмышов – электромонтёр и по совместительству водитель дежурной машины. А еще пару лет назад молодой человек с автоматом в руках штурмовал позиции противника в зоне спецоперации. В 2022 году получил медаль «За Отвагу», когда на себе вытаскивал раненого товарища. Вернувшись на гражданку, завершил обучение по основной специальности и устроился на работу.

Трудоустройство бывших военнослужащих – одна из ключевых задач, которая стоит перед властями региона. Об этом в частности говорил и Радий Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО. В Башкортостане сейчас более 3 тысяч человек, которые вернулись с передовой. И всем чиновникам на местах важно помочь им встать на мирные рельсы.

В лице участников специальной военной операции мы видим важную, новую движущую силу для развития нашей республики. Заверяю, что все ваши действия, направленные на самореализацию, мы обязательно поддержим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Региональная ассоциация ветеранов СВО стала важным инструментом поддержки бойцов. Именно поэтому власти республики заинтересованы в развитии организации. Ведь кто как не сами военнослужащие поймут, в чем нуждаются возвращающиеся с фронта. Представителям филиалов ассоциации в муниципалитетах необходимо работать в тесной связке с главами районов и городов.

Ассоциация ветеранов помогает не только бойцам, но и их семьям. Важную роль организация играет в воспитании молодёжи, продвижении патриотических и образовательных инициатив. На сегодня в ассоциации уже более тысячи участников.

Заседание ассоциации прошло в рамках форума «Служу Отечеству». Это новый формат общения и поддержки ветеранов боевых действий, который собрал вместе участников СВО, общественных деятелей и представителей власти республики. В перерывах между деловой частью бойцы активно общаются между собой. При этом признаются: многие из них раньше даже не были знакомы. Но у них всегда есть общие темы для разговора.

Башкортостан – один из регионов-лидеров по поддержке СВО. В республике введено 54 меры, которые затрагивают все: от образования и медпомощи до решения бытовых проблем. Реализуется кадровая программа «Герои Башкортостана», где обучаются 70 ветеранов.

В рамках форума было организовано с десяток площадок. Ветераны могли, к примеру, получить юридическую или психологическую помощь или пообщаться с волонтерами, которые активно помогают фронту. На передовую отправляют всё, вплоть до лечебных мазей.

И, конечно, важно не забывать тех, кто отдал свою жизнь, защищая страну. Большая работа ведется по увековечению памяти. На неделе в Аургазинском районе, в селе Бишкаин, открыли памятник, посвященный участникам локальных конфликтов. Инициаторами выступили местные жители, которые установили скульптуру в рамках программы поддержки местных инициатив. Открывали мемориал близкие бойцов. Одна из них – Галина Иванова, у которой на СВО год назад погиб сын, посмертно удостоенный ордена Мужества.