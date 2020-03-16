Жителям Башкирии рекомендуют не покидать регион из-за коронавируса

Пассажирам вернут деньги за билеты на самолёты и поезда. Информация об этом опубликована на сайте РЖД. Решение принято также Росавиацией.

Об этом сегодня рассказали на брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкортостане. Также жителям республики рекомендуют не покидать границы региона, в том числе на майские праздники. Таким образом специалисты призывают к ответственности. Вернувшихся из-за границы просят уходить самостоятельно на карантин на две недели.