В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Башкирии

В Башкортостане подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщили на ежедневном вечернем брифинге Минздрава республики. На данный момент под наблюдением врачей находятся 48 человек, среди них есть семь детей.

Все они получают высококвалифицированную помощь специалистов. На совещании также говорили о том , что в регионе появились группы мошенников, которые предлагают жителям обработку квартир. Главный врач центра гигиены и эпидемиологии Башкортостана попросила быть жителей бдительными, поскольку такую услугу государственные органы не предоставляют.

Комитет республики по туризму открыл горячую линию. Задать все вопросы можно по номеру: 8-800-505-94-56. В ведомстве просят сообщать о туристах, которые путешествую самостоятельно. Так же на брифинге затронули и вопрос о возврате денежных средств за путевки.