Обучение пилотов-разведчиков и пошив шинелей: как Башкирия поддерживала фронт в годы войны

49 дней до Победы – телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. Во время Великой Отечественной войны Башкортостан стал надёжным тылом Советского Союза: из захваченных фашистами западных регионов в республику были эвакуированы промышленные предприятия; за короткие сроки было налажено производство товаров, необходимых для фронта. В годы Великой Отечественной Войны Давлеканово получило статус города.

Ветеран тыла Мария Колдаева, уроженка Самарской области, волею судьбы перед началом войны оказывается в Давлеканово. Работала пекарем, кормила курсантов Военно-авиационного разведывательного училища, переселённых из города Гомель. Военное авиационное училище разведчиков размещалось в ныне Башкирской гимназии интернат №3 – об этом свидетельствует и мемориальная доска, расположенная на стене здания. А к 75-летию победы во дворе школы планируют установить стелу памяти курсантам ВАУР.

В 42-м в Давлеканово эвакуировали аэрофотограмметрическую школу из Гомеля и авиашколу пилотов из Таганрога. Чуть позже сюда отправляли молодых людей со всего СССР. Так появился ВАУР – Военное авиационное училище разведчиков.

Римма Шафигуллина давно интересуется историей ВАУР. Начатая в 1985 году в школьном кружке работа уже достигла уровня научного труда. Женщина выпустила книгу под своим авторством. Кроме этого, Римма Шафигуллина ведёт поисковую работу. Ученики под её руководством принимали участие в «Вахте Памяти».

В годы Великой Отечественной войны Давлеканово получило статус города и приняло многочисленное эвакуированное население из запада страны. Сюда были переселены несколько промышленных предприятий. Одно из них – обувная фабрика. В Давлеканово изготавливались тёплые шинели, дублёнки и обувь. До войны здесь располагался 117-й стрелковый полк. В ночь на 22 июня они отправились на запад, чтобы принять участие в битве с фашистами возле города Себеж.