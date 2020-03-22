«Нет в этом никакого смысла»: жители Уфы скупают маски, гречку и туалетную бумагу из-за коронавируса

Премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии. По последним данным оперштаба, количество инфицированных коронавиурсом в России возросло до 367 человек. Случаев заражения в Башкирии по-прежнему не зафиксировано.

Между тем в республике, как и по всей России, скупают медицинские маски и гречку. На фоне пандемии коронавируса именно они стали самыми популярными товарами. И как бы странно это не звучало, наряду с туалетной бумагой. Люди учатся жить по-новому. Общественный транспорт и магазины дезинфицируют, по возможности люди уходят на удаленную работу. На что повлиял коронавирус?

Гречка – новая валюта, шутят пользователи в Сети. На вес золота или даже вместо алмаза для любимой. Вместе со всей страной Уфа скупала гречневую крупу. Это, наверное, второй по востребованности после масок товар. Спрос на нее в столице республики действительно увеличился – более чем в два раза. Но запасы гречки есть как минимум на пару месяцев.

Долгие месяцы поставщики не знали, куда эту гречку деть. Остаток товара есть. Это низко маржинальный товар. И говорить, что мы сейчас зарабатываем…По сути, это расходы на логистику. Хочу успокоить своих родных, близких, всех. Я всем говорю, что не нужно делать эти закупки впрок. Нет в этом никакого смысла. Павел Антипин, управляющий торговой сети

Это касается, говорят специалисты, и остальных товаров. Например, консервы – один из самых долговечных продуктов. Уфимский мясокомбинат обеспечен сырьем на два с половиной месяца. Спрос увеличен, но магазины справляются. Если сравнивать с новогодним ажиотажем, то во время ажиотажа паникёров продали пока меньше продукции примерно в два раза. Но первыми наплыв покупателей ощутили на себе аптеки.

Трудно поверить, что тысячи масок, доставленных накануне в госаптеки, закончились. Но их разобрали на глазах нашей съемочной группы. Партии едва хватило до обеда. И это при том, что в одни руки отдают максимум пять экземпляров. Весь гнев на себя принимают фармацевты, которые здесь ни в чем не виноваты.

Вместо детских распашонок – медицинские маски. Здесь производили и национальную одежду, и спецформу, а вот средства индивидуальной защиты никогда. Надеяться решили на себя. Предприятие «Агидель» стало первым, где запустили производство марлевых повязок. В короткие сроки швеи освоили процесс. Делают всё по госстандарту.

По ГОСТу от 4 до 6 слоев должна идти. Мы выбрали серединку и выполняем. Искали в аптеках, но нигде не нашли. Пришли к выводу, что надо шить эти маски. Скорость нарабатываем, увеличиваем. Сейчас пока три тысячи в день. Планируем выйти до 10-ти. Школьники иногда просят, небольшие заказы. А так не было никогда. Это первый такой заказ. Светлана Утяшева, технолог швейного производства

Реализацию масок во всю вели и на сайте «Авито». Правда, цены там в несколько раз выше реальных. Среди объявлений можно найти даже предложение приобрести оборудование по изготовлению медицинских повязок. Тоже, кстати, по завышенной стоимости. Теперь сайты приостановили подобные публикации. Таким образом компании решили бороться с теми, кто спекулирует на средствах индивидуальной защиты. Кстати, ими тоже нужно уметь пользоваться.

Надеть, плотно приложив к лицу. Всё это завязываем, чтобы у нас был закрыт и нос, и рот, и подбородок. Ни в коем случаи нос у нас не должен смотреть наружу. Альмира Марышева, заведующая отделением инфекционной больницы №4 Г.Уфы

Маски можно будет использовать много раз, но обрабатывать их нужно уже после двух часов носки. Ничего сложно в этом нет, необходимо лишь постирать их в теплой воде с мылом, высушить и прогладить утюгом. После этого они будут вновь готовы к использованию.

Мимо тети Вали, как называют ее коллеги, коронавирус не прошел. Влажная уборка теперь в два раза чаще, да и средства посерьезнее. Протирают двери, прилавки, а в крупных гипермаркетах установили антибактериальные диспенсеры. Плюс к этим мерам специалисты советуют забыть про деньги, то есть наличные. Пользоваться банковской картой.

Обработки теперь подлежит и общественный транспорт. Люди в защитных костюмах и масках – сотрудники этого же депо. Подобно сапёрам обезвреживают бомбу замедленного действия. Самые грязные места обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Посоветовались с врачами, специалистами и выбрали хлоромин В. Потому что оптимальная концентрация, которая испаряется. Потому что наши пассажиры – взрослые люди, им эти запахи будут неприятны. И за три-четыре часа этот состав испаряется. Данир Бурханов, заместитель главного инженера МУЭТ г. Уфы