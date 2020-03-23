«Наказать ее немедленно»: Радий Хабиров о блогерше из Уфы, которая не ушла на карантин после Таиланда

Радий Хабиров прокомментировал инцидент, который произошел с известной блогершей Гузель Шарафутдиновой. Девушка вернулась из Таиланда со своей семьей и отказалась уходить на карантин. Жителей Уфы возмутило ее поведение.
На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг блогерши Гузель Шарафутдиновой. Девушка отказалась уходить на карантин и назвала своих подписчиков "подпердышами". По словам Главы Башкирии, за такую безответственность людей надо наказывать.
Ранее поведение Шарафутдиновой сильно возмутило жителей Башкирии. В Уфе на блогершу было написано заявление в полицию. Вчера вечером правоохранительные органы начали проверку в отношении девушки.