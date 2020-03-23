«Наказать ее немедленно»: Радий Хабиров о блогерше из Уфы, которая не ушла на карантин после Таиланда

«Сейчас надо перегруппировываться на наказание людей. Вы посмотрите, что творится в Ставрополье. Там женщина прибыла из-за рубежа и заразила людей. Я вот тут посмотрел на выходных: одна дама у нас заявляла, что не пойдет на карантин. Наказать ее немедленно! Бог знает, что она сейчас распространять будет. Я очень признателен тем жителям, которые самостоятельно ушли на карантин. Тот, кто не понимает, с теми надо жестко отрабатывать. Я жду сегодня протоколов. Если человек заразил кого-то, были основания, что он болел, тогда его ждет уже уголовное наказание»

Радий Хабиров, глава Башкирии