«Наказать ее немедленно»: Радий Хабиров о блогерше из Уфы, которая не ушла на карантин после Таиланда

Радий Хабиров прокомментировал инцидент, который произошел с известной блогершей Гузель Шарафутдиновой. Девушка вернулась из Таиланда со своей семьей и отказалась уходить на карантин. Жителей Уфы возмутило ее поведение.

На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг блогерши Гузель Шарафутдиновой. Девушка отказалась уходить на карантин и назвала своих подписчиков "подпердышами". По словам Главы Башкирии, за такую безответственность людей надо наказывать.

«Сейчас надо перегруппировываться на наказание людей. Вы посмотрите, что творится в Ставрополье. Там женщина прибыла из-за рубежа и заразила людей. Я вот тут посмотрел на выходных: одна дама у нас заявляла, что не пойдет на карантин. Наказать ее немедленно! Бог знает, что она сейчас распространять будет. Я очень признателен тем жителям, которые самостоятельно ушли на карантин. Тот, кто не понимает, с теми надо жестко отрабатывать. Я жду сегодня протоколов. Если человек заразил кого-то, были основания, что он болел, тогда его ждет уже уголовное наказание»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Ранее поведение Шарафутдиновой сильно возмутило жителей Башкирии. В Уфе на блогершу было написано заявление в полицию. Вчера вечером правоохранительные органы начали проверку в отношении девушки. 