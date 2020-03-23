Блогер из Уфы, которая не ушла на карантин, обратилась к подписчикам

Скандальная блогерша из Уфы Гузель Шарафутдинова обратилась ко всем жителям Башкирии с официальным обращением. На этот шаг девушку сподвигнула обрушившаяся на нее критика из-за отказа уйти на карантин после поездки в Таиланд. Ранее сам глава Башкирии Радий Хабиров поручил профильным ведомствам наказать Шарафутдинову за нарушение положения о самоизоляции. 

Гузель в своей речи объяснила, почему на следующий же день после приезда она отправилась в гости к своей пожилой матери вместе с мужем и грудным ребенком. По ее словам, в день отбытия в Таиланде не было карантина, да и в Уфе еще не действовало указание про обязательную самоизоляцию. Девушка рассказала, что в аэропорту им померили температуру и отпустили: никаких предписаний и рекомендаций якобы им не давали.

Гузель заверила подписчиков, что не собиралась выходить из дома лишний раз, ведь акклиматизация после курорта проходит тяжело. Она также заявила, что не собиралась подвергать опасности свою маму и маленькую дочь. 

Далее мы приводим полный текст ее обращения.

«По какой-то причине сейчас много негатива вокруг меня и моей семьи. Мы были в Таиланде, когда оттуда улетали, карантина там не было, когда сюда прилетели 19 марта, тоже было спокойно. Нас не проверяли в аэропорту, единственное, что сделали, померили температуру, анализы не брали, бумаги не подписывали, нас никто не предупредил. Единственное, что мы сделали, это съездили к моей маме и купили продуктов, сейчас сидим дома. Я не говорила, что я против карантина, я, наоборот, за. Я даже писала пост, что во всем нужно искать плюсы, что можно почитать книги и провести время с близкими. Я - человек, который создает различный социальные проекты, где говорят о чувствах, любви и доброте, неужели я буду бастовать против социума, подвергать людей опасности. Я - молодая мама, у меня грудной ребенок, это в моих интересах защищать дочь и сидеть дома. Даже если бы не было никакого вируса, то мы сидели бы дома, потому что после Таиланда нужно время для адаптации. Сейчас я хочу попросить у вас быть более рассудительными и не читать все подряд. Сейчас разводят огромную панику. Да, есть специальные люди, которые это делают. Удивительно, что на меня написали заявление в полицию. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Идите к первоисточнику, узнавайте правду»

Гузель Шарафутдинова, блогер

В конце блогер пожелала всем любви, здоровья и счастья. 

Нам удалось лично связаться с Гузель и обсудить сложившуюся ситуацию. Девушка очень болезненно восприняла негативный шум вокруг ее имени. Она отметила, что никогда не хотела такого вида славы.

«Я всегда была адекватным человеком. Сейчас мы находимся на карантине. Люди просто перевернули мои слова, я никогда не отказывалась от карантина. Мне неприятно, что обо мне узнали в таком ключе. Мое имя просто очернили», - сказала она bash.news.