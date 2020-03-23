Блогер из Уфы, которая не ушла на карантин, обратилась к подписчикам

«По какой-то причине сейчас много негатива вокруг меня и моей семьи. Мы были в Таиланде, когда оттуда улетали, карантина там не было, когда сюда прилетели 19 марта, тоже было спокойно. Нас не проверяли в аэропорту, единственное, что сделали, померили температуру, анализы не брали, бумаги не подписывали, нас никто не предупредил. Единственное, что мы сделали, это съездили к моей маме и купили продуктов, сейчас сидим дома. Я не говорила, что я против карантина, я, наоборот, за. Я даже писала пост, что во всем нужно искать плюсы, что можно почитать книги и провести время с близкими. Я - человек, который создает различный социальные проекты, где говорят о чувствах, любви и доброте, неужели я буду бастовать против социума, подвергать людей опасности. Я - молодая мама, у меня грудной ребенок, это в моих интересах защищать дочь и сидеть дома. Даже если бы не было никакого вируса, то мы сидели бы дома, потому что после Таиланда нужно время для адаптации. Сейчас я хочу попросить у вас быть более рассудительными и не читать все подряд. Сейчас разводят огромную панику. Да, есть специальные люди, которые это делают. Удивительно, что на меня написали заявление в полицию. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Идите к первоисточнику, узнавайте правду»

Гузель Шарафутдинова, блогер