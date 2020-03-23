Водители Башкирии будут обязаны работать в медицинских масках

С сегодняшнего дня, 23 марта, в Башкирии будет введён масочный режим для сотрудников транспортной системы. Водители, кондукторы и другие работники транспорта будут обязаны носить медицинскую маску на рабочем месте. Олег Гилёв, заместитель председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству, сообщил об этом на ежедневном брифинге.

Масочный режим введён для всех сотрудников транспортной сферы: аэропорт, железнодорожный вокзал, автобусы и маршрутки. Также на брифинге обсудили вопрос возврата авиабилетов — письма в различные авиакомпании направлены для решения вопроса. Напомним, что в Башкирии введён режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Также с сегодняшнего дня будут закрыты все бассейны и кинотеатры. На данный момент в Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 58 человек, четыре из которых были обнаружены в течение последних суток. Заболевших новым вирусом пока не зафиксировано.