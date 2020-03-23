В Уфе из торговых центров будут вылавливать подростков-хулиганов

Во время весенних каникул патрулирование торговых центров будет усилено. Правоохранители будут особенно следить за поведением подростков, которые стали совершать ужасные преступления прямо на территории магазинов. Будет усилена охрана торговых центров, служб безопасности и обслуживающего персонала.

Также был разработан план профилактики правонарушений, которые совершают школьники. На локации, которые подростки используют для своих сборов, будут направлены сотрудники центра общественной безопасности. Противоправные действия несовершеннолетних будут пресекаться.