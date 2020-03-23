В Башкирии откроют дополнительные лаборатории для диагностики коронавируса

Официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Башкортостане не зарегистрировано. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в региональном Минздраве. С подозрением на инфекцию с лечебных стационарах находятся 59 человек, пять из них – дети.

У них взяты необходимые лабораторные анализы и назначено лечение. В ходе брифинга также отмечено, что школьные каникулы продлятся в республике до 1 апреля. Об этом сообщил заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин. Со второго числа все ученики перейдут на дистанционное обучение. В тех муниципалитетах и отдаленных населенных пунктах, где нет высокоскоростного интернета, для продолжения учебного процесса будут использованы специальные кейс задания. В малокомплектных школах организуют дежурные группы не более 15 человек.