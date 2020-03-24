Неизвестный, устроивший перестрелку на трассе в Уфе, оказался проповедником в мечети

21 марта в Уфе полностью перекрыли трассу в сторону Демы. Оказалось, что неизвестный на «Тайоте» устроил перестрелку прямо на дороге, а сотрудники ФСБ остановили преступника. В машине мужчины нашли самодельную бомбу.

Преступником оказался 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов, который проповедовал в одной из мечетей города. По данным газеты «Московский комсомолец», молодой парень призывал вернуться от традиционного Ислама к «к праведной вере предков», требующей наказывать всех «неправоверных» мусульман». Такие экстремистские речи Бекзотжон высказывал в мечети «Рамадан».

Сотрудники ФСБ вели наблюдение за мужчиной, а 21 марта преступник сделал бомбу и отправился в людное место в Уфе, чтобы совершить теракт. Правоохранителям удалось оцепить трассу, остановить машину злоумышленника, но тот начал стрелять, поэтому в качестве защиты сотрудники ФСБ выстрелили в ответ. Изначально Мурзакаримова планировалось задержать живым.