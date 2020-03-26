В Башкирии открылся музей марийской культуры

В Бирском районе открылся марийский музей. Сельчане сами собирали его экспозицию – таким образом решили привлечь туристов. Гостей деревни Бахтыбаево обещают познакомить с бытом и традициями, научить печь блины, как это делали их бабушки, танцевать и играть на народных музыкальных инструментах.

Из бабушкиных сундуков они достали не только национальную одежду, но и марийские обряды, которые уже успели выйти из обихода. Например, один из свадебных: невеста должна была сшить полотенце и обмотать им жениха. Это означало, что теперь они повязаны на всю жизнь. У марийцев для каждого случая была подготовлена определенная одежда.

Невеста, когда беременела, она носила это платье-бабочку, чтобы беременность проходила хорошо. Это уже носилось после рождения ребенка, и главным атрибутом головным убором замужней женщины уже был акай. Наталья Мишенькина, создательница музея марийской культуры

Наталья Мишенькина лично собирала это всё по марийским деревням. Женщина работает педагогом, в школе начала вести краеведческий кружок. Так и начался интерес к культуре. Идею поддержал супруг.

Вещь еще довоенных времен, говорит Рудольф Мишенькин. Если Наталья занимается одеждой, то ее муж – утварью. В их музее есть экспозиция, по которой можно отследить эволюцию ламп. А в таком кузовке из древесной коры деревенские жители хранили куриные яйца. Самому же древнему экспонату музея больше двухсот лет.

Старый, старинный самовар, уже давно, еще лет 10 назад. по тем деньгам я купил за 500 рублей. Медный самовар 1812 года выпуска. Рудольф Мишенькин

К культуре здесь можно не только прикоснуться, но и прислушаться. Михаил Кутлусатов – музыкальных дел мастер. Единственный в своем роде. Он изготавливает марийские национальные инструменты. Они звучат далеко за пределами не то что республики – страны. В США, Эстонии, Финляндии.

У музея есть и собственный художник. На холстах Ефрем Калимьянов изображает марийские традиции, обычаи и природу родного края. Вот здесь священное дерево, которое по приданию посадил первый житель деревни Бахтыбаево.