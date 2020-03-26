В Башкирии открылся музей марийской культуры

В Бирском районе открылся марийский музей. Сельчане сами собирали его экспозицию – таким образом решили привлечь туристов. Гостей деревни Бахтыбаево обещают познакомить с бытом и традициями, научить печь блины, как это делали их бабушки, танцевать и играть на народных музыкальных инструментах.
Из бабушкиных сундуков они достали не только национальную одежду, но и марийские обряды, которые уже успели выйти из обихода. Например, один из свадебных: невеста должна была сшить полотенце и обмотать им жениха. Это означало, что теперь они повязаны на всю жизнь. У марийцев для каждого случая была подготовлена определенная одежда.
Наталья Мишенькина лично собирала это всё по марийским деревням. Женщина работает педагогом, в школе начала вести краеведческий кружок. Так и начался интерес к культуре. Идею поддержал супруг.
Вещь еще довоенных времен, говорит Рудольф Мишенькин. Если Наталья занимается одеждой, то ее муж – утварью. В их музее есть экспозиция, по которой можно отследить эволюцию ламп. А в таком кузовке из древесной коры деревенские жители хранили куриные яйца. Самому же древнему экспонату музея больше двухсот лет.
К культуре здесь можно не только прикоснуться, но и прислушаться. Михаил Кутлусатов – музыкальных дел мастер. Единственный в своем роде. Он изготавливает марийские национальные инструменты. Они звучат далеко за пределами не то что республики – страны. В США, Эстонии, Финляндии.
У музея есть и собственный художник. На холстах Ефрем Калимьянов изображает марийские традиции, обычаи и природу родного края. Вот здесь священное дерево, которое по приданию посадил первый житель деревни Бахтыбаево.
Гостей музея жители легко могут закружить в марийском народном танце. «Веревочка» – такое название он получил из-за вьющихся движений. А после пожалуйте к столу. Здесь не только накормят блинами, но и научат их печь. К блинам – мёд с собственной пасеки. Его, кстати, можно приобрести и в качестве сувенира. Наталья с мужем даже сделали фирменные деревянные бочонки. Музей они создали своими силами. Развивать продолжают тоже сами, но от помощи, признаются, не отказались бы. Тем более что планы большие.