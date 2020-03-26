В Уфу поставили более 1 млн медицинских масок

Свыше миллиона медицинских масок поставили в Уфу сегодня. Это дополнительно к тому объему, который выпускается силами местных предприятий. Примерно 35 тысяч масок шьется ежедневно.

Радий Хабиров призвал наращивать объемы, чтобы удовлетворить сложившийся  спрос. В Башкортостане, по данным, озвученным на брифинге в 2 часа дня,  по-прежнему четверо заболевших. А вот количество пациентов с подозрением на коронавирус уже 73, из них 10 детей.

На Здравчасе также был представлен проект модернизации первичного медицинского звена республики. Программа включает в себя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт медучреждений. Общий размер финансового – 59 млрд рублей.

В заключение Радий Хабиров дал поручение по реабилитации и помощи пострадавшему вахтовику из республики. Глава Башкортостана попросил доложить о ситуации с жителем села Бакалы Рамилем Инсафутдиновым, который, будучи на вахте в Нефтеюганске, получил на работе тяжелые травмы.

Еще раз напоминаю, что я давал поручение Главе Бакалинского района найти хорошую работу и трудоустроить его. Он уже, к сожалению, не сможет выполнять физическую работу, потому что остался без руки. У него пятеро детей, их кормить надо, ему надо менять жизнь, надо помогать и ему, и семье, и детям. Мы своих не бросаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан