В Уфу поставили более 1 млн медицинских масок

Еще раз напоминаю, что я давал поручение Главе Бакалинского района найти хорошую работу и трудоустроить его. Он уже, к сожалению, не сможет выполнять физическую работу, потому что остался без руки. У него пятеро детей, их кормить надо, ему надо менять жизнь, надо помогать и ему, и семье, и детям. Мы своих не бросаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан