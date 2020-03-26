В Уфу поставили более 1 млн медицинских масок

Свыше миллиона медицинских масок поставили в Уфу сегодня. Это дополнительно к тому объему, который выпускается силами местных предприятий. Примерно 35 тысяч масок шьется ежедневно.
Радий Хабиров призвал наращивать объемы, чтобы удовлетворить сложившийся спрос. В Башкортостане, по данным, озвученным на брифинге в 2 часа дня, по-прежнему четверо заболевших. А вот количество пациентов с подозрением на коронавирус уже 73, из них 10 детей.
На Здравчасе также был представлен проект модернизации первичного медицинского звена республики. Программа включает в себя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт медучреждений. Общий размер финансового – 59 млрд рублей.
В заключение Радий Хабиров дал поручение по реабилитации и помощи пострадавшему вахтовику из республики. Глава Башкортостана попросил доложить о ситуации с жителем села Бакалы Рамилем Инсафутдиновым, который, будучи на вахте в Нефтеюганске, получил на работе тяжелые травмы.