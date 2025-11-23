Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф в 2 млн руб. изданию «Пруфы»

Оставили в силе. Верховный суд республики не стал отменять наказание в виде штрафа для редакции издания «Пруфы». Напомним, что ранее Фемида постановила выплатить в бюджет 2 млн рублей за недостоверную публикацию в собственном телеграм-канале. В статье говорилось о прилете беспилотника на территорию одного из заводов Уфы, что в итоге не нашло реального подтверждения в Госкомитете по ЧС. О том, как фейки становятся оружием на информационном поле боя, – в нашем репортаже.

На войне все средства хороши. Фейки – чем не оружие на информационном поле боя? В январе этого года в телеграм-канале «Пруфов» было опубликовано сообщение о якобы прилете БПЛА на территорию одного из заводов Уфы, звуках взрыва и сбоях в работе интернета. Всё основываясь на собственных источниках, вот только республиканский Госкомитет по ЧС эту информацию не подтвердил. Ну а суд – сначала Советский районный, а затем и Верховный – признал публикацию ложной. За что и назначил штраф в размере 2 млн рублей.

Штраф накладывался с учетом прежних административных правонарушений, которые были совершены как самими изданием, так и его сотрудниками. Причем правонарушения всегда были связаны с распространением недостоверной информации. Зульфия Гайсина, председатель Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Республики Башкортостан

Год назад тот же Советский районный суд Уфы оштрафовал некоммерческую организацию «Свободные медиа», куда входят «Пруфы», на 200 тыс. рублей. Повод – фейк о том, что республиканские власти планируют организовать массовые беспорядки. Портал, кстати, широко освещал январские события в Баймаке в 24-м году. Тогда было доказано, что информационные атаки на регион активно проводил иностранный агент Руслан Габбасов*, который когда-то сотрудничал с изданием.

Как говорил наш Президент, мы находимся в состоянии гибридной войны. Она подразумевает не только ведение боевых действий, но и не боевых. Информационная война – одна из направляющих гибридной войны. Размещение фейковой информации – это война против нас. Айрат Айдарбеков, директор координационного центра Уфимского университета науки и технологий

Учредитель АНО «Свободные медиа» – Рауфа Рахимова. В октябре 24-го ее оштрафовали за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил страны. Поводом стали публикации на личной странице во «ВКонтакте». Издателя «Пруфов» также штрафовали за неуважение к власти и обществу, а в апреле ей назначали наказание в виде 80 часов обязательных работ по административной статье за побои.

«Пруфы», «Семь вершин», а за ними стоит Рауфа Рахиомва, мы это прекрасно знаем – это медиапомойка. Её цель – раскачать ситуацию внутри страны. Если мы сейчас все помогаем фронту, то чем они занимаются? Они пытаются вызвать недовольство людей, страх, панику. Ильдар Исангулов, автор и ведущий программы «Дознание»

Как отмечают эксперты, в нынешних реалиях, когда страна фактически борется за свое будущее в противостоянии с коллективным западом, распространение фейковых новостей может вызвать панику в обществе. А это врагу только на руку.

Наш мониторинг показывает, что со стороны специально созданных зарубежных ресурсов с опорой на покинувших республику предателей подобные информационные атаки проводятся регулярно. При этом зачаточная деструктивная деятельность подобного рода опирается и на отдельные СМИ. Возникает логичный вопрос: либо это связано с чувством банальной ответственности за ситуацию в стране и регионе, желанием увеличить рекламные просмотры за счет взлома на так называемые острые темы, либо речь идет о целенаправленной попытке подыграть внешним силам. Так или иначе, при следующих условиях провокация подобного рода должна пресекаться. Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан

В эпоху цифровизации и стремительного распространения непроверенной информации навык критической оценки новостей становится ключевым не только для журналистов и экспертов, но и для каждого. По статистике, около 60% россиян хотя бы раз в неделю сталкиваются с фейками. И только 17% способны достоверно распознать, является ли информация ложной. В этой связи ответственность на журналистах особенно высока. И возможно после столь крупного штрафа в 2 млн рублей руководство издания пересмотрит свою политику, сделав выбор в пользу публикации проверенной информации на своих ресурсах.