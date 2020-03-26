В Уфе стационары перепрофилируют в инфекционные госпитали

Как в Коммунарке, но в Дёме. В Уфе завершается работа по перепрофилированию стационаров в инфекционные госпитали. Дёмская больница станет одним из основных учреждений для лечения пациентов с вирусом COVID-19.

Пока эти палаты пусты. На этих койках будут размещать больных вирусом COVID-19. Дёмская больница готова на 95 процентов, остались последние штрихи. Такие, например, как пункт обработки спецмашин, на которых будут привозить инфицированных, или дополнительные аппараты для подачи кислорода.

Под госпитальные базы будут адаптированы всего шесть больниц, помимо дёмской, койки для пациентов с коронавирусом будут подготовлены и в четвертой инфекционной больнице, резервные места готовятся в 3, 5, 10 и 18-й городских больницах. Таким образом, в Уфе появится дополнительно 1000 коек инфекционного профиля. Подобная работа проводится не только в столице республики, но и во всех межмуниципальных центрах.

Уфимская «Коммунарка» ориентировочно начнет функционировать со следующей недели. Также врачи, которые будут работать с больными коронавирусом, обязаны жить в больницах до конца эпидемии и ещё две недели после выписки последнего инфицированного. Учреждение будет под усиленной охраной силовиков.