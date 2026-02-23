В Уфе госпиталю ветеранов присвоят имя врача-хирурга Михаила Каменева

Клиническому госпиталю ветеранов в Уфе присвоят имя врача Михаила Каменева. Инициативу поддержал глава республики. С 2002 года торакальный хирург работал в Республиканской больнице имени Куватова, а весной 2023 года добровольцем отправился в зону СВО, где командовал медицинским взводом. О тех, кто сейчас проходит реабилитацию в госпитале, и о герое, чьё имя увековечат в истории, – в нашем сюжете.

Поле боя, серьёзная травма и восстановление длиною в 10 лет. После замены тазобедренного сустава занятия на тренажёре Марату Латыпову даются уже легче, но время от времени о себе напоминает старая рана. О том, что такое война, мужчина узнал ещё в 90-е, в Чечне. Тогда он добровольно отправился в зону боевых действий, спустя годы – Донбасс, и снова твёрдое решение – не оставаться в стороне.

Тяжёлое ранение Марат Латыпов получил под Лисичанском. Будучи уже на родине, он длительное время проходил реабилитацию в клиническом госпитале ветеранов. Только в прошлом году медицинскую помощь здесь получили более 3,5 тыс. военнослужащих. В 2026 году лечение прошли свыше 300 участников СВО и 40 членов их семей.

Поздравил участников СВО и всех ветеранов боевых действий в День защитника Отечества министр здравоохранения Башкортостана. Айрат Рахматуллин лично пообщался с теми, кто в стенах Республиканского госпиталя восстанавливается после тяжелых ранений. По организации комплексной реабилитации лечебное учреждение является лучшим в стране. И уже в скором времени восстанавливаться бойцы будут в госпитале имени врача-героя Михаила Каменева.

До начала спецоперации Михаил Каменев трудился в РКБ имени Куватова. Он был торакальным хирургом во втором поколении, его отец более 20 лет заведовал отделением. Здесь же по сей день работает и брат медика – Константин. Михаила он вспоминает только с улыбкой и отмечает: решительность и человечность всегда были его главными качествами, благодаря им он стал не только профессионалом, но также истинным патриотом.