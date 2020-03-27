В Башкирии школьники смогут заниматься самообразованием через электронный портал

Прогулки по музеям, изготовление сувениров и изучение английского языка. Теперь школьники Башкирии смогут этим заниматься, не выходя из дома. С 24 марта в республике заработает портал «Электронное образование РБ».
Портал будет содержать в себе многочисленные занятия для учеников школ. Дистанционные занятия будут проходить в видеоформате. К тому же, они будут доступны абсолютно всем.
Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РБ, представленные на портале видеоуроки не входят в обязательную образовательную программу, а предлагаются для получения дополнительных знаний в свободное время.
Специалисты пояснили, что данный раздел создан в рамках национального проекта «Образование» с целью обеспечения учебного процесса школьников в дистанционном режиме. Они считают, что особенно полезной такая форма обучения будет для ребят, которые находятся на каникулах или как сейчас на карантине в связи с распространением коронавируса.
На портале размещен подробный график видеоуроков. Например, сегодня школьники могут позаниматься не только английским языком, биологией, промдизайном, но и шашками, физкультгимнастикой, пройти мастер-классы по изготовлению сувенира к Пасхе. Также ребята могут посмотреть исторические документальные фильмы и посетить онлайн музей в Вене.