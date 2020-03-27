В Башкирии школьники смогут заниматься самообразованием через электронный портал

Специалисты пояснили, что данный раздел создан в рамках национального проекта «Образование» с целью обеспечения учебного процесса школьников в дистанционном режиме. Они считают, что особенно полезной такая форма обучения будет для ребят, которые находятся на каникулах или как сейчас на карантине в связи с распространением коронавируса.