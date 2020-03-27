В Башкирии из-за коронавируса запретили пышные свадьбы

Министерство юстиций Башкирии рассказало о мерах в борьбе с распространением коронавируса . Количество гостей на церемониях бракосочетания теперь ограничено . Такая мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Бракосочетания с участием более 10 человек запрещены . В это же число входят и сотрудники ЗАГСа. Также отменены выездные регистрации браков и новорожденных.

На сегодняшнем брифинге в Минздраве было ещё раз озвучено о запрете массовых мероприятий количеством больше 50 человек. Соответственно пышные свадьбы стоит перенести на другую дату, так как также стоит вопрос о закрытии на карантин ресторанов. В домашних условиях также советуют ограничить количество гостей, чтобы не подвергать опасности здоровье пришедших.