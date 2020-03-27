В Башкирии одновременно открылись два новых детских сада

Госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре сообщил об открытии двух новых детских садов. Дошкольные учреждения открылись в Белорецком районе республики. Каждый детский садик рассчитал на 140 мест.

Появление дошкольных учреждений на территории деревень стало возможным благодаря национальному проекты «Демография», который утвердил Владимир Путин. В селе Абзаково новый детский сад вообще первый в истории населенного пункта. Уже 141 ребёнок записан в новый детсад, но очереди на посещение нет.

Детский сад в селе Инзер закрыл очередь тех, кто ожидал появление места в двух существующих детских садах. 150 малышей от трёх до семи лет ждали места в садике, а новый детсад позволил полностью ликвидировать эту очередь. Благодаря открытию детсадов появились также 34 новых рабочих места.

Педагогический коллектив воспитателей пополнили специалисты новых для сёл профилей — появился логопед и инструктор по физической культуре для детей с ограниченными физическими возможностями. От всей души поздравляю жителей Инзера и Абзаково с этим замечательным событием. Андрей Иванюта, врио главы Белорецкого района