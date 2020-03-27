В Башкирии одновременно открылись два новых детских сада

Госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре сообщил об открытии двух новых детских садов. Дошкольные учреждения открылись в Белорецком районе республики. Каждый детский садик рассчитал на 140 мест.
Появление дошкольных учреждений на территории деревень стало возможным благодаря национальному проекты «Демография», который утвердил Владимир Путин. В селе Абзаково новый детский сад вообще первый в истории населенного пункта. Уже 141 ребёнок записан в новый детсад, но очереди на посещение нет.
Детский сад в селе Инзер закрыл очередь тех, кто ожидал появление места в двух существующих детских садах. 150 малышей от трёх до семи лет ждали места в садике, а новый детсад позволил полностью ликвидировать эту очередь. Благодаря открытию детсадов появились также 34 новых рабочих места.
Фото: пресс-служба Госстроя Башкирии.