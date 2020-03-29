«За несколько дней меняется всё»: как Башкирия переживает пандемию коронавируса

Главным девизом уходящей недели стал лозунг «Сидим дома». На сегодня лучшая профилактика коронавируса – самоизоляция. Именно поэтому, наверное, впервые в современной истории были введены внеплановые нерабочие дни – по 5 апреля. Не выходные, а именно нерабочие, потому что в эти дни рекомендовано максимально изолироваться от внешнего мира, избегая общественных мест.

В шутках про то, что лежа на диване можно спасти человечество, есть достаточная доля правды. С одной стороны, чтобы не подхватить заразу, с другой – не заразить вирусом других. Накануне в Уфу прибыл последний чартерный рейс из-за рубежа, пассажиров которого отправили на домашний карантин. О потенциальных носителях вируса и о том, как выжить в условиях карантина – в материале БСТ.

– Вы, кстати, без маски сейчас, не боитесь?

– Нет, мы в самолете летели 10 часов, поэтому мы не боимся.

Маска, конечно, не панацея. Но и ее отсутствие говорит о многом. Похоже, некоторые из этих туристов, вернувшихся из-за рубежа, до конца не осознают всю серьезность пандемии. К слову, все они улетели отдыхать в Таиланд неделю назад, когда власти вовсю рекомендовали не покидать страну.

Должны были улететь 31 марта, но нас эвакуировали раньше времени. Неприятно то, что все было закрыто вообще. Даже экскурсии пришлось отменять. Таиланд на тот момент был открытой страной, он не был даже в списках карантина. А сейчас буквально за несколько дней меняется все. Алена Чуватина, турист

В Башкортостане первые зараженные коронавирусом инфекцию подхватили именно за рубежом – на круизном лайнере. Одна из двух сестер, находящиеся на лечении, выложила видеообращение в соцсети.

Ходят такие слухи, будто бы мы лежим в реанимации, у нас все плохо. Под каким-то аппаратом лежим. Успокойтесь уже, зачем вы сеете панику. У нас все хорошо, мы в люксовой палате. У нас тут чайник, телевизор, душевая кабина. Состояние наше отличное. Ляйсан Хакова

Специалисты однако не рекомендуют иронизировать на этот счет. У некоторых болезнь может проходить и бессимптомно. И такие люди опасны как переносчики инфекции. Двое зараженных коронавирусом торговали мясом в Сибае. Оказалось, что предприниматели из Челябинской области ездили за рубеж, однако по возвращении не самоизолировались.

23 марта, в воскресенье, они были в Сибае, осуществляли торговлю к мясном павильоне на 37-м месте. Прошу тех, кто в этот день покупал продукты в данном месте, обратиться на горячую линию Минздрава. Максим Забелин министр здравоохранения Республики Башкортоста

Скольких людей горе-торговцы могли заразить – сложно представить. А ведь на рынок очень часто ходят пожилые, для которых коронавирус особо опасен. Людям старше 65 на неделе и вовсе рекомендовали не выходить из дома, даже за продуктами.

В помощь пожилым в Уфе были созданы специальные отряды волонтеров, которые закупят и доставят до квартиры продукты и медикаменты. Сделать заказ можно по телефону горячей линии. Эта мера поддержки организуется для профилактики коронавируса. В настоящее время в республике проживают свыше полумиллиона пожилых людей.

Спрашиваем конкретно про продукты. Желательно, в каком магазине. Потому что они знают, сколько стоит примерно продукт, говорят в каком магазине, какая марка. Дарья Сизоненко, заместитель руководителя волонтерского движения «Волонтеры-медики»

Девизом сегодняшнего дня стал лозунг «Сиди Дома». Он затронул всех без исключения.

Школьные каникулы продлятся ещё как минимум неделю. Впрочем, даже после того, как они закончатся, ситуация в самой школе изменится не сильно. На обычное обучение дети сюда придут, скорее всего, не скоро.

Начало учебной четверти учителя и ученики встретят по разные стороны монитора. Большинство уроков будет проходить в таком формате – с виртуальным присутствием детей. Кто бы мог подумать, что и физкультурой тоже придется заниматься дистанционно. Так, преподаватель Альфред Мавлеткулов вместе с завхозом готовят видеоуроки, которые впоследствии будут рассылать школьникам.

Будем направлять, видеоролики упражнений своих. Потому можем тесты для подготовки к олимпиаде, и контрольные нормативы по ГТО.

Альфред Мавлеткулов, учитель физкультуры

На сегодняшний день в республике работает семь лабораторий на выявление коронавируса. Пока проверить себя на наличие инфекции можно только по показаниям, однако с 30 марта каждый желающий сможет сдать платный анализ.

Все те материалы, которые были забраны у лиц, вернушвихся из-за границы, они будут обследованы на базе 7-й лабораторий, которые были определены приказом Минздрава. Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра по профилакте и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями