В Уфе показали, как спасают недоношенных детей

Сегодня Международный день недоношенных детей. Ежегодно в России на свет появляются более ста тысяч таких малышей. Причем вес некоторых новорожденных не достигает даже 500 граммов. С первых минут их жизнь напрямую зависит от того, насколько оперативно и правильно будет оказана помощь. Каким образом в республике выхаживают недоношенных младенцев и как сегодня живут те, кто когда-то поспешил появиться на свет?

Она не выпускает из рук бумажку и с неподкупным интересом изучает каждую букву. И хотя читать маленькая Софья пока не умеет, ее любознательности и настойчивости уже можно позавидовать, говорит мама малышки Диана Кузнецова.

Сегодня Софья практически ничем не отличается от обычных детей. Она смеется, плачет, познает мир и, конечно, тянется к маме, с которой ее слишком быстро разлучили. Но иначе было просто нельзя. Когда Диана Кузнецова находилась на пятом месяце беременности, ей резко стало плохо – подскочило давление. Тогда женщину экстренно доставили из Салавата в Республиканский перинатальный центр. Несмотря на слишком маленький срок, медики приняли решение проводить кесарево сечение. Так на свет появилась маленькая Софья, вес которой не достигал даже 500 граммов.

День, когда родилась дочь, Диана вспоминает с радостью и болью. Но, глядя на малышку, признает: врачи совершили настоящее чудо, которому в следующем году исполнится уже два года.

А вот Макарчик, как с любовью называет его мама, на свет появился совсем недавно, 13 ноября. Для Анны Ахметзяновой эта беременность первая и долгожданная.

Научить маму правильно обращаться со своим чадом – одна из главных задач специалистов отделения патологии новорожденных и недоношенных детей РКБ имени Куватова. Ведь когда речь идет о таких крохах, терпение, любовь и забота – важнейшие составляющие. Активное участие мамы в жизни малыша способствует стабилизации его состояния и быстрой адаптации к новым условиям.

В больничных стенах малыши зачастую проводят не один месяц. И если в отделении патологии крохам уже ничего не угрожает, то в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных идет настоящая борьба за жизнь. Некоторые из крох буквально помещаются на ладони. Чаще всего, говорят медики, недоношенные дети рождаются у женщин с сахарным диабетом, с нарушением функции почек, неврологическими и онкологическими заболеваниями.

Но кроме материнского тепла, новорожденным необходима забота медперсонала. Условия должны быть максимально приближены к материнской утробе. В кувезах, где находятся дети, контролируется температура и влажность. Малыши буквально растут на глазах, набирая грамм за граммом. А первой игрушкой таких крох становится вязаная осьминожка. Трогая и перебирая ее ручками, малыш успокаивается, так как создается впечатление, будто он держится за мамину пуповину.

Для Халиахметовых все самое трудное позади. Так совпало, что именно в День недоношенных детей семья в полном составе отправляется домой. До недавнего времени родители воспитывали троих детей. В октябре в стенах Республиканского перинатального центра на свет появились еще две девочки – Амелия и Амалия.