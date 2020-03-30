Житель Башкирии погиб страшной смертью под колёсами поезда

В Давлеканово произошла страшная трагедия. 24 марта на железной дороге произошёл смертельный инцидент. Под колёсами поезда погиб мужчина.

О страшном событии сообщил председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров. Мужчина пытался пересечь железнодорожные пути, но не успел. Несчастного сбил грузовой поезд.

Мужчина получил серьёзные травмы, несовместимые с жизнью. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего. Сообщается, что пути погибший решил перейти в неустановленном для этого месте.