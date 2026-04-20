Житель Башкирии рассказал, как спасал людей при крушении поезда Москва-Челябинск

Житель Башкортостана рассказал, как спасал людей при крушении поезда Москва-Челябинск в Ульяновской области. Салават Кулбахтин, руководитель Башкультнаследия, ехал на железнодорожном составе в командировку вместе с коллегой. 3 апреля произошёл сход вагонов. По предварительным данным, причиной стало ненадлежащее состояние железнодорожного полотна. Пострадали более 50 человек, включая детей. Мужчина вместе с коллегой рассказал, как они вытаскивали пожилых и детей из опрокинутого поезда.

Обычная командировка едва не превратилась в игру на выживание. Салават Кулбахтин вместе с коллегой возвращались из Ульяновска с совещания. В момент крушения поезда мужчина был на верхней койке купе. Состав опрокинулся на бок, и лишь по счастливой случайности обошлось без серьёзных травм.

Через нижние окна выбраться было невозможно. Приходилось карабкаться наверх, а по коридору передвигаться ползком, раз за разом вытаскивая людей из других купе. Сложность была и в том, что поезд был двухэтажным.

Рядом с местом крушения не было ни машин скорой помощи, ни спасателей – только голое поле. Именно пассажиры помогали пострадавшим, возможно, поэтому удалось избежать жертв. Кто-то отделался испугом, кто-то – несколькими неделями в больнице. Больше всего помощи требовалось детям и пожилым.

В процессе спасения мужчина оставил в одном из вагонов куртку с документами. Однако обратно попасть внутрь уже было невозможно, поскольку освобождённые помещения оцепили правоохранители. Помощь оказал губернатор Ульяновской области.