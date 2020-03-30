Солдат из Башкирии установил Знамя Победы над Рейхстагом

39 дней до дня Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. Наша цель – рассказать 75 еще не рассказанных историй героев, которые оставались в тени.

Сегодня – о двух уроженцах Мишкинского района. Один водрузил знамя Победы над Рейхстагом. Второй обеспечивал связь полка с батареей. С их потомками ещё до введения карантина пообщалась съёмочная группа телеканала БСТ.

Советское войско штурмовало здание, которое защищали более тысячи германских военнослужащих. Красное Знамя Победы устанавливали несколько раз. По некоторым данным, одним из первых, кто поднялся на купол Рейхстага, был Гази Загитов из Мишкинского района.

Они достигли вершины Рейхстага первыми в группе Владимира Макова. Конечно, многое из истории, как мы знаем, было для тех, кто ценит Знамя Победы. Но все же считаем, что наш земляк был первым. Гази Загитов работал в родном колхозе после ранения в войну. Не писал долго, но умер летом 1953 года в дорожно-транспортной катастрофе. Юлия Балахнина, председатель совета ветеранов Мишкинского района

За мужество, проявленное в боях, Гази Загитову было присвоено звание Героя Советского Союза. В Мишкинском районе такое признание заслужили еще четыре бойца. Их увековечили в камне – памятник установили в центре района.

Сержант гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады держал связь батареи со штабом полка. Когда рядом пролетали пули и взрывались снаряды, он продолжал доносить важные приказания. О подвигах внучка рассказала ещё юным землякам её дедушки – воспитанникам центра дополнительного образования.

Его взяли в плен, он просидел долго в сарае, но сделал подкоп в земле и смог выбраться и еще взять с собой немца. Ульяна Небогатикова, методист центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Дорожник»