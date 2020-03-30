Солдат из Башкирии установил Знамя Победы над Рейхстагом

39 дней до дня Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. Наша цель – рассказать 75 еще не рассказанных историй героев, которые оставались в тени.
Сегодня – о двух уроженцах Мишкинского района. Один водрузил знамя Победы над Рейхстагом. Второй обеспечивал связь полка с батареей. С их потомками ещё до введения карантина пообщалась съёмочная группа телеканала БСТ.
Советское войско штурмовало здание, которое защищали более тысячи германских военнослужащих. Красное Знамя Победы устанавливали несколько раз. По некоторым данным, одним из первых, кто поднялся на купол Рейхстага, был Гази Загитов из Мишкинского района.
За мужество, проявленное в боях, Гази Загитову было присвоено звание Героя Советского Союза. В Мишкинском районе такое признание заслужили еще четыре бойца. Их увековечили в камне – памятник установили в центре района.
Сержант гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады держал связь батареи со штабом полка. Когда рядом пролетали пули и взрывались снаряды, он продолжал доносить важные приказания. О подвигах внучка рассказала ещё юным землякам её дедушки – воспитанникам центра дополнительного образования.
В деревнях сегодня открыты обелиски в память о воинах. В районных музеях хранятся их личные вещи и письма. Больше 10 тысяч уроженцев Мишкинского района ушли на фронт. С поля боя почти никто так и не вернулся. Тем ценнее эти воспоминания. Истории единиц, истории первых.