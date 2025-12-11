Сержант из Башкирии: «Победа невозможна без командной работы»

История сержанта Ильнура Хуснуллина — это история о силе духа, мужестве и верности своим принципам. Уроженец Благовещенска с детства отличался особыми качествами: где бы он ни проявлял себя — в учебе, спорте или работе — он всегда действовал с честью и полной самоотдачей.

В 2023 году Ильнур подписал контракт и присоединился к полку «Башкортостан» для участия в специальной военной операции. Проведенные на передовой два года стали для него суровой школой мужества и стойкости, пишут в издании «Пилорама».

Боец не любит рассказывать о детстве. Смущаясь, он лишь упоминает, что его растила мать. С четырнадцати лет Ильнур начал ездить на заработки в Караидель, где трудился на пилораме, колол дрова и зарабатывал на свои нужды.

После школы он получил профессию тракториста-машиниста и отправился на срочную службу, которая проходила в воздушно-десантных войсках под Смоленском.

Ильнур уверен, что армия кардинально изменила его взгляды на жизнь и закалила характер.

Если в подростковом возрасте мог совершать глупости, то после службы стал смотреть на жизнь более осознанно. В этом большая заслуга наших командиров. Ильнур Хуснуллин, участник СВО

Стоит отметить, что во время срочной службы Ильнуру выпала честь участвовать в параде Победы на Красной площади. Однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие было перенесено, и попасть в состав парадного расчета ему не удалось.

До подписания контракта Ильнур работал в одной из крупнейших нефтегазовых компаний. Но когда его друзья один за другим стали уезжать в зону СВО, он принял важное решение.

В апреле 2023 года вернулся мой лучший друг. Во время разговора с ним понял, что тоже хочу отправиться туда и поддержать ребят. В мае пошел в военкомат, подписал контракт и попал в полк «Башкортостан», был стрелком-зенитчиком. Ильнур Хуснуллин, участник СВО

Ильнур с теплотой отзывается о своих сослуживцах. Он подчеркивает, что в любой, даже самой сложной ситуации, каждый из них готов был прийти на помощь и поддержать товарища. Именно это чувство настоящего братства и было их главной объединяющей силой.

Победа невозможна без командной работы. Особенно трогала поддержка тыла. Нам присылали маскировочные сети, генераторы и многое другое. Получая гуманитарную помощь, понимаешь, что дома тебя любят и ждут. Ильнур Хуснуллин, участник СВО

По словам военнослужащего, сохранять рассудок и боевой дух, когда приходится не спать несколько суток подряд, помогает пример и поддержка командира.

Сержант признался, что после самых тяжелых испытаний открывается второе дыхание, придающее новые силы.

Ночью отпросился вернуться в блиндаж и попить чаю. На посту стоял пост воздушного наблюдения. Только я собрался пить чай, как сообщили, что летит «Баба-Яга» - ударный квадрокоптер. Он везет до 80 кг взрывчатки. Было три сброса на блиндаж. У нас стояли ловушки, и мы смогли сбить дрон. Но его останки не нашли. Соседний пост сообщил, что коптер упал в кусты. Ильнур Хуснуллин, участник СВО

Недавно Ильнур Хуснуллин стал отцом. У него родилась дочь.

Нет слов, чтобы выразить всю радость, которую испытываю. Семья - это источник вдохновения и силы, ради которого стоит жить и стремиться к большему. Каждому желаю, чтобы на нашей планете поскорее наступил мир и чтобы каждый человек смог вернуться к своим близким, к своим семьям, где царит любовь и тепло. Ильнур Хуснуллин, участник СВО

