Сержант из Башкирии: «Победа невозможна без командной работы»

История сержанта Ильнура Хуснуллина — это история о силе духа, мужестве и верности своим принципам. Уроженец Благовещенска с детства отличался особыми качествами: где бы он ни проявлял себя — в учебе, спорте или работе — он всегда действовал с честью и полной самоотдачей.
В 2023 году Ильнур подписал контракт и присоединился к полку «Башкортостан» для участия в специальной военной операции. Проведенные на передовой два года стали для него суровой школой мужества и стойкости, пишут в издании «Пилорама».
Боец не любит рассказывать о детстве. Смущаясь, он лишь упоминает, что его растила мать. С четырнадцати лет Ильнур начал ездить на заработки в Караидель, где трудился на пилораме, колол дрова и зарабатывал на свои нужды.
После школы он получил профессию тракториста-машиниста и отправился на срочную службу, которая проходила в воздушно-десантных войсках под Смоленском.
Ильнур уверен, что армия кардинально изменила его взгляды на жизнь и закалила характер.
Стоит отметить, что во время срочной службы Ильнуру выпала честь участвовать в параде Победы на Красной площади. Однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие было перенесено, и попасть в состав парадного расчета ему не удалось.
До подписания контракта Ильнур работал в одной из крупнейших нефтегазовых компаний. Но когда его друзья один за другим стали уезжать в зону СВО, он принял важное решение.
Ильнур с теплотой отзывается о своих сослуживцах. Он подчеркивает, что в любой, даже самой сложной ситуации, каждый из них готов был прийти на помощь и поддержать товарища. Именно это чувство настоящего братства и было их главной объединяющей силой.
По словам военнослужащего, сохранять рассудок и боевой дух, когда приходится не спать несколько суток подряд, помогает пример и поддержка командира.
Сержант признался, что после самых тяжелых испытаний открывается второе дыхание, придающее новые силы.
Недавно Ильнур Хуснуллин стал отцом. У него родилась дочь.
Фото: издание «Пилорама».