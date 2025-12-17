Сержант из Башкирии: «Дух в батарее крепкий, настрой — только на победу»

Боец с позывным «Алтын», служащий в реактивной артиллерийской батарее имени Алексея Сухорукова (также известной как «Стерлибат»), приехал в очередной отпуск. На фронт он ушел добровольцем почти два года назад.

Он служит в подразделении, которым командует его земляк — капитан Александр Козоногов с позывным «Боксер». Командир недавно вернулся в строй после тяжелого ранения.

Сейчас «Алтын» занимает должность командира отделения по геодезии и связи. В беседе с изданием «Стерлитамакский рабочий» он отметил, что его подразделение постоянно продвигается вперед. Несмотря на ощутимую усталость, дух в батарее крепкий, а настрой — только на победу.

После длительного пребывания в лесу в условиях жесткой маскировки мирная жизнь для него непривычна. В отпуске сержант встретился с волонтерами движения «Вместе к победе России». Активисты передали ему маскировочных сетей даже больше, чем он просил, а также вручили другие традиционные подарки для военнослужащих.

«Алтын» объяснил, что на фронте многое быстро приходит в негодность. Например, маскировочные сети сгорают от залпов «Градов» и рвутся при переездах. Это же касается и большинства машин, за исключением самих реактивных систем, которые берегут как главную ценность.

На фронт сержант возвращался на «УАЗе», который для батареи лично приобрел комбат. Боец также отметил постоянную поддержку со стороны города: при прежнем главе администрации Рустэме Газизове для подразделения была куплена «Нива», а действующий руководитель, Эмиль Шаймарданов, передал артиллеристам «УАЗ».

Всю поступающую технику переделывают для фронтовых условий. Эффективность доработок недавно подтвердилась на практике: другой «УАЗ», перевозивший гуманитарный груз и оснащенный современной системой РЭБ, наехал на мину, вероятно, сброшенную вражеским дроном. Взрыв пробил днище и вызвал детонацию боеприпасов в машине. Благодаря открытому корпусу бойцы не пострадали, уцелел и ценный комплекс РЭБ.

«Алтын» отметил, что на фронте дроны противника всегда находятся где-то рядом, и спать приходится под специальными антидроновыми одеялами.

В Стерлитамаке он — желанный гость в гимназии №4, где учится его сын. Однако в этом отпуске ему довелось побывать на похоронах боевого товарища, погибшего в ходе спецоперации.

«УАЗ», подготовленный для возвращения на фронт, загружен под завязку. Свободным осталось лишь место для напарника.

