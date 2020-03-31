В Башкирии появилась новая техника для тушения лесных пожаров

Рослесхоз России проводил проверку готовности регионов к пожароопасному сезону 2020 года. Министерство лесного хозяйства Башкирии проверку прошло и признано готовым благодаря новой технике. В рамках национального проекта «Экология», который утвердил Владимир Путин, обновился состав лесопожарной и лесокультурной техинки.

На этой неделе в Башкирию поступило 14 единиц колесных тракторов Беларус 82.1 и Беларус 1221. В ГБУ Лесопожарный центр Башкирии поступили также две автоцистерны на шасси ГАЗ-33088 и седельный тягач МАЗ 6430С9. Благодаря проекту «Сохранение лесов» в этом году было выделено 77 миллионов рублей на специализированные оборудование и технику.