Мэр башкирского Сибая сообщил о новом случае заражения коронавирусом от торговца мясом

В Кизильском районе обнаружен еще один пациент с положительным тестом на коронавирус. Известно, что заразившийся является жителем Челябинской области. Пациент работает в местном отделении Сбербанка.
По сообщению мэра Сибая Рустема Абзалова, мужчина заразился СOVID-19 от продавца мясом, который не ушел в обязательную самоизоляцию после поездки за рубеж. Данный случай глава республики Радий Хабиров прокомментировал, как проявление «негодяйского и безответственного» поведения. Власти Башкирии уже предупреждали, что ожидают пик заболеваемости в Сибае и Баймаке из-за большого количества контактов с зараженным продавцом.
Напомним, ранее в Сибае произошёл резонансный случай. Уроженец Челябинской области был в путешествии в ОАЭ, а после возвращения не ушёл на обязательную самоизоляцию, а вышел на работу на рынок. Мужчина продавал мясную продукцию в Сибае, но после выяснилось страшное – мужчина болен коронавирусной инфекцией.
Более 200 покупателей обратились по телефону «горячей линии» и поспешили уйти на карантин. Однако ситуация не сразу была взята под контроль, так как продавец мяса не подумал о том, что 14 дней он может быть переносчиком инфекции. Поэтому города Сибай и Баймак находятся в зоне риска.