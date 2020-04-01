Мэр башкирского Сибая сообщил о новом случае заражения коронавирусом от торговца мясом

Более 200 покупателей обратились по телефону «горячей линии» и поспешили уйти на карантин. Однако ситуация не сразу была взята под контроль, так как продавец мяса не подумал о том, что 14 дней он может быть переносчиком инфекции. Поэтому города Сибай и Баймак находятся в зоне риска.