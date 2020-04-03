Инфекционист назвал «смысл» коронавируса

В России все еще продолжается пандемия коронавируса. Инфекционист ФМБА раскрыл «смысл» коронавируса. По его словам, новый тип коронавирусной инфекции не направлен на уничтожение человека.

Со слов инфекциониста, главная цель вирусов — репродукция. Именно поэтому вирус поселяется в организме и живет в нем, как паразит.

Живет он в больном, но живом организме. Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель — продлить самого себя, и ни одно живое не будет совершать суицид.

Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА

Ранее Владимир Никифоров спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что Россия еще не дошла до пика распространения. По предварительным данным, вспышка сойдет на нет к лету.

Фото: Интернет.