Инфекционист назвал «смысл» коронавируса

В России все еще продолжается пандемия коронавируса. Инфекционист ФМБА раскрыл «смысл» коронавируса. По его словам, новый тип коронавирусной инфекции не направлен на уничтожение человека.
Со слов инфекциониста, главная цель вирусов — репродукция. Именно поэтому вирус поселяется в организме и живет в нем, как паразит.
Ранее Владимир Никифоров спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что Россия еще не дошла до пика распространения. По предварительным данным, вспышка сойдет на нет к лету.
Фото: Интернет.