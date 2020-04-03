Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки рассказал об осложнениях COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке, где лечат больных от коронавируса, недавно заразился сам. На своей странице в фэйсбук он рассказал об осложнений COVID-19. Выяснилось, что именно осложнения являются причиной смерти.

Зараженный коронавирусом Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, рассказал, какие осложнения могут быть у COVID-19. Врач отметил, что коронавирус может осложняться свёртыванием крови и повреждением лёгких. Именно эти осложнения вызывают смерть.

Врач также рассказал о том, что такие пациенты есть в Коммунарке. Часть больных не удаётся спасти. Вчера, 2 апреля, умер один из пациентов, у которого было ожирение и артериальная гипертензия. Коронавирус у пациента осложнился в виде острого респираторного дистресс-синдрома.