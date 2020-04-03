В Башкирии рассказали, когда не нужно надевать маску от вирусов

Маску нужно надевать только во время близкого общения с людьми. Об этом заявила  главный врач Центра эпидемиологии и гигиены в Башкирии Анна Казак на брифинге в Минздраве республики. По ее словам, маску бесполезно носить во время одиночных прогулок. 

"Если человек идет в одиночестве по улице, то маска не нужна. Если есть контакт, то она нужна. А если он соблюдает расстояние, то маска не нужна. Не надо мучить себя, надо объяснить это нашему населению. Только при близком контакте надевают маску"

Анна Казак, главный врач Центра эпидемиологии и гигиены

Напомним, в Башкирии на данный момент десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Три пациента с диагнозом Covid-19 выписаны из больницы. Еще более ста человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус. 

Отметим, что с 31 марта на территории республики действует режим самоизоляции. Предварительно, он продлится до 13 апреля. 