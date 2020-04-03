В Башкирии рассказали, когда не нужно надевать маску от вирусов

"Если человек идет в одиночестве по улице, то маска не нужна. Если есть контакт, то она нужна. А если он соблюдает расстояние, то маска не нужна. Не надо мучить себя, надо объяснить это нашему населению. Только при близком контакте надевают маску"

Анна Казак, главный врач Центра эпидемиологии и гигиены