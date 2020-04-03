В Башкирии рассказали, когда не нужно надевать маску от вирусов

Маску нужно надевать только во время близкого общения с людьми. Об этом заявила главный врач Центра эпидемиологии и гигиены в Башкирии Анна Казак на брифинге в Минздраве республики. По ее словам, маску бесполезно носить во время одиночных прогулок.
Напомним, в Башкирии на данный момент десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Три пациента с диагнозом Covid-19 выписаны из больницы. Еще более ста человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.
Отметим, что с 31 марта на территории республики действует режим самоизоляции. Предварительно, он продлится до 13 апреля.