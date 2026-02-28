Жителям Башкирии рассказали, как уберечь себя от простудных заболеваний

Заболеваемость простудными заболеваниями и ОРВИ в регионе на стабильном уровне. Всплеска нет, говорят эксперты. Однако температурные качели могут стать причиной роста простуженных. Врачи рекомендуют: при малейших симптомах обращаться к врачу, брать больничные листы и не геройствовать, выходя на работу или учёбу. Что говорят специалисты и как себя уберечь?

Хоть и приходится лежать в постели, но Дина Нигматуллина не расстаётся с любимыми альбомом и карандашами. В период простуды рисование хорошо отвлекает от болезни. Рядом на тумбочке с книгами – лекарства и ягодный компот. Приём строго по расписанию, как и проверка температуры. Девочка болеет четвёртый день, но уже идёт на поправку.

Дина, как отмечают родители, болеет крайне редко. Это скорее исключение из правил, тем более что вся семья прививается от гриппа. Зима всегда была сезоном увеличения количества заболевших ОРВИ и ОРЗ, особенно в период температурных качелей. Сейчас в регионе, по словам экспертов, резкого роста числа заболевших нет, но нужно быть всё равно осторожным.

Врачи даже советуют соблюдать масочный режим в местах скопления людей, особенно в помещении, чтобы дополнительно обезопасить себя. Здоровый сон, питьевой режим и правильное питание также позволят избежать попадания на больничную койку. Мы решили узнать у уфимцев, болели ли они этой зимой и какие применяют меры профилактики.