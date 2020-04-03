В Башкирии авиапассажирам вернут деньги за отмененные перелеты

В связи с угрозой распространения коронавируса были отменены перелёты в зарубежные страны. Некоторые жители Башкирии остались с билетами на рейсы, которые были отменены. Руководитель Гостранса Башкирии Алан Марзаев сообщил, что сейчас ведомство ведёт переговоры с авиакомпаниями.

Полное соглашение достигнуто с компанией «S7 Airlines», которая согласна принять невозвратные билеты и вернуть за них деньги. Компания «Аэрофлот» готова поменять дату вылета. С остальными компаниями ведутся усиленные переговоры в пользу возврата стоимости билетов.

На ежедневном брифинге было отмечено, что все международные рейсы были отменены в связи с угрозой распространения коронавируса. Внутренние авиаперелёты продолжают работу, при этом в аэропорту применяется трёхуровневая защита. Большое внимание уделяется самолётам из Москвы и Санкт-Петербурга, где наибольшее число зараженных по России.