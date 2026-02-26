Почувствовали весну: в нацпарке Башкирии птицы устроили шумные сборища

В конце февраля у зимующих птиц заметно меняется поведение. Как рассказали в нацпарке «Башкирия», с увеличением светового дня пернатые становятся активнее, чаще кормятся и больше перекликаются. Настоящий птичий переполох устроили снегири, большие синицы, лазоревки и буроголовые гаички около визит-центра в Нугуше.

У многих видов уже проявляется предвесенняя активность – можно наблюдать парные перелеты, «переговоры» и интерес к участкам будущего гнездования.

Впрочем, в мороз, ветер и снегопад птицы по-прежнему берегут силы, прячутся в укрытиях и особенно активно посещают кормушки утром и к вечеру.