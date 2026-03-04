В Башкирии мать издевалась над своими детьми

С марта прошлого года по февраль этого многодетная мать не заботилась о детях, оставляла их в одиночестве, не обеспечивала чистотой и даже едой. Возраст детей варьируется от 1 года до 15 лет. Установлено, что к старшей дочери применялось насилие – женщина таскала девочку за волосы и пинала ногами.