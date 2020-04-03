В Башкирии Управление капитального строительства расторгло контракт с подрядчиком строительства школы

Ремонтные работы в шаранской школе №1 приостановились из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства. Ведомству пришлось расторгнуть контракт с подрядчиком.
Причиной такого шага стало то, что строительная компания сорвала сроки сдачи пристроя школы. Работы должны закончиться в августе текущего года. Однако уже сейчас понятно, что из-за безответственности подрядчика, сроки могут незначительно сдвинуться.
Строительство пристроя к данной школе для начальных классов на 250 ученических мест со столовой запланировано в рамках национального проекта «Образование». В октябре 2019 года подрядчик выиграл аукцион, и, согласно договору, в августе 2020 года должен был сдать уже готовый объект. Но, к сожалению, строители по неизвестным причинам не приступили к выполнению работ по выносу инженерных сетей, к земляным и общестроительным работам.
Заместитель руководителя УКС РБ Олег Султанов рассказал, что в адрес подрядчика была направлена претензия, но реакции не последовало.