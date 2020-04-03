В Башкирии Управление капитального строительства расторгло контракт с подрядчиком строительства школы

Строительство пристроя к данной школе для начальных классов на 250 ученических мест со столовой запланировано в рамках национального проекта «Образование». В октябре 2019 года подрядчик выиграл аукцион, и, согласно договору, в августе 2020 года должен был сдать уже готовый объект. Но, к сожалению, строители по неизвестным причинам не приступили к выполнению работ по выносу инженерных сетей, к земляным и общестроительным работам.